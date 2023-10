Protestas, vías de hecho, quema de llantas y palos, trabajadores de las empresas prestadoras del servicio amenazados, otros lesionados y vehículos vandalizados, entre otras acciones, hacen parte del panorama del cobro de energía en la región Caribe colombiana.



El caso más reciente en Barranquilla se registró en el barrio San Felipe, donde un usuario arremetió el pasado 19 de septiembre contra un vehículo de la empresa Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, porque, al parecer, los operarios le iban a cortar el servicio por falta de pago.

"¡Cálmese, cálmese! No me vayas a pegar a mí, yo no estoy haciendo nada", le advirtió uno de los trabajadores, mientras el hombre le lanzaba piedras al automotor.



“La gente está tan cansada del abuso de Air-e, que reacciona de esa manera, aunque sea una manera desmedida. No se justifica su actuar, menos el de esa empresa”, dijo un ciudadano que prefirió no identificarse.



Y es que, según expresan, el continuo incremento en el cobro que se efectúa mensualmente en las facturas del servicio público lo hace “impagable”, a tal punto de tener que decidirse entre saldar cuentas del recibo o comer.



¿Qué está pasando? Air-e explica en EL TIEMPO que la tarifa está compuesta por varios agentes o actores y los generadores hídricos están haciendo “utilidades exorbitantes”.



“En septiembre de 2022, el valor del kilovatio en bolsa era del orden de 250,63 $/kWh y actualmente ronda los 1.003 $/kWh, lo que significa un incremento de 300 por ciento. Los costos por ende de generación han impactado el valor final de la factura”, informa la firma.

Sobre la deuda con Electricaribe

La manifestación se desarrollará de manera simultánea en todas las ciudades de la Costa Caribe. Foto: Agencia KRONOS

Pero esa no es la única queja que hay en la región Caribe por el servicio de energía, a eso se suma los cobros que se siguen haciendo por deudas con Electricaribe, lo que para veedurías, organizaciones de usuarios, defensores de derechos humanos y abogados es “injustificado”.



Al respecto, el abogado y veedor ciudadano Héctor Pérez Fernández emitió el pasado 27 de agosto una carta al presidente Gustavo Petro, a la Creg y a la Superservicios para que prohíban a las empresas Afinia y Air-e cobrar las deudas pendientes con Electricaribe S. A. a los usuarios y dejar de cortar los servicios por este motivo.



Para él, ese acuerdo de las deudas de Electricaribe hizo parte de un “negociado” y se basa en las cláusulas de confidencialidad en el contrato del Estado colombiano para entregar esa empresa.



“Ya se conocen algunos detalles en forma extraoficial. La estructura de Electricaribe, según los expertos, tiene un costo alrededor de 5 billones de pesos, aproximadamente. Estos señores no pagaron eso, pagaron unos 300 mil millones de pesos y no se sabe bajo qué requisitos”, señala el hombre como primer punto de su análisis.



En el segundo punto, apunta que el Estado entregó toda la infraestructura de Electricaribe “saneada”, es decir, “libre de deudas pensionales”, “créditos” y “de compromisos laborales”.



“Se comprometieron a invertir 5 billones en los próximos cinco años. Es uno de los ítems que están incluidos en la factura. Están cobrando un porcentaje en la factura de esa inversión futura, o sea, ya se la estamos pagando. Entonces no entiendo. Si ellos van a hacer la inversión, entonces nosotros también estamos pagándoles esa inversión”, expresa Pérez.



Sobre el cuarto aspecto que tiene en cuenta el abogado, asevera que crearon un régimen tarifario especial, mediante resoluciones de la Creg, que les permite cobrar las pérdidas no técnicas.



“Eso no lo permite la ley, eso es ilegal. Nadie actuó. Eso está pesando en los recibos el 30 por ciento y es ilegal, porque las pérdidas no técnicas son ineficiencias de la empresa y la Ley 142 del 94 no permite que ineficiencias de las empresas sean cobradas al usuario. La Ley lo que les permite es cobrar las pérdidas técnicas”, dice el abogado.



Según Héctor Pérez, son 600 mil usuarios del Caribe colombiano los que están obligados a pagar la deuda con Electricaribe o, de lo contrario, se les podría cortar el servicio de energía.



“Esa deuda de Electricaribe es inexigible, porque la Ley 142 del 94, de servicios públicos, no permite que uno pague un servicio que es ineficiente, que no es de calidad, que no es continuo. Y eso sucedió con Electricaribe en los últimos años. Un pésimo servicio, cortes permanentes, al punto que la prueba contundente es que el Estado colombiano la interviene y la termina liquidando”, recuerda.



En ese sentido, el veedor ciudadano señala que la idea de solicitar al gobierno prohibir el cobro de la deuda de Electricaribe a los usuarios “no beneficia a las empresas Air-e y Afinia, lo que estamos pidiendo es que ya no le sigan cobrando a los usuarios en la cartera vieja de Electricaribe”.



Sobre esta discusión, la empresa Air-e recuerda que “Como parte de la cesión del Contrato de Condiciones Uniformes, tanto a Air-e como Afinia se le trasladaron las obligaciones, llámese deudas de energía”.

El alto costo es asumido por todos



Los alcaldes del Caribe se reunieron en Barranquilla para analizar el problema del alto costo de la energía. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

El alto costo de la energía no solo afecta a las comunidades de estratos bajos, sino a habitantes de estratos medios y altos, como es el caso de Norman Alarcón, quien vive en un sector estrato 4 de Barranquilla.



En la factura mía, estrato cuatro, que paga tarifa plena, sin subsidios y no paga contribución del 20 por ciento como los estratos 5, 6 y comercial, las pérdidas eléctricas en octubre de 2020, $ 41,45; y en septiembre de 2023, $ 191,32… Aumentó un 361,5 %. ¿Qué tal?”, señala el hombre, quien además es coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la región Caribe.



Para Alarcón, esta realidad ha llevado a un deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de las comunidades ante las “circunstancias tarifarias”.



“En la región Caribe llevamos la peor parte. Los gobiernos de Santos y Duque, para poder vender los activos de Electricaribe, invirtieron unos 9 billones de pesos para luego, prácticamente, regalar esta empresa”, dice el vocero de los usuarios.



Norman Alarcón señala que a la región le está aplicando una tarifa diferencial “por encima del resto del país”, a través de las resoluciones de la Creg, la 010 de 2020 y la 078 de 2021.



“Uno: nos cobran las inversiones futuras de forma anticipada en la tarifa. Y dos: en el rubro de pérdidas eléctricas, que son aquellas que se producen en el transporte de la energía desde donde se genera hasta que llega al consumidor final. En ese proceso, se pierde una parte, por problemas de las redes o cualquier otra, es lo que llaman pérdidas técnicas y siempre ha estado alrededor del 11 a 12 por ciento del total que compran estas empresas. Adicionalmente, nos cobran los hurtos, los contrabandos y las deficiencias en la facturación”, añade.



Por lo anterior, plantea como solución inicial que se derogue el régimen tarifario especial “contra los costeños”, por lo cual se han unido con los demás gremios y alcaldes del Caribe, quienes interpusieron una demanda ante el Consejo de Estado para ‘tumbar’ dicho régimen.



“Aquí hay un problema de voluntad política, no se ve voluntad política en este gobierno para resolver esto”, afirma Alarcón.

Santa Marta logra mesa de diálogo

Ante los contantes bloqueos y protesta de los samarios por las quejas en el servicio de energía, la alta tarifa y la atención de los usuarios para resolver las inquietudes se llevó a cabo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa Air-e.



Durante el encuentro, los usuarios expresaron su preocupación por los altos costos tarifarios, “en la actualidad está en 626 pesos KW/h. Esto es una cifra muy alta, especialmente para los sectores más vulnerables de la ciudad. Y si nos vamos a los empresarios, comerciantes y sector económico en general esto genera un gran impacto”, expresó uno de los miembros de la comunidad.



También cuestionaron la falta de atención oportuna, la supuesta violación del derecho al debido proceso en los casos de suspensión o corte del servicio. Resaltaron lo que usuarios llaman “abuso de pasión dominante”, en lo que dicen incurre Air-e para lograr el pago de los pasivos con Electricaribe.



En la reunión también estivo la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson que expresó su preocupación por las consecuencias negativas que debe soportar la ciudadanía a consecuencia de los bloqueos y de paso llamó la atención de los usuarios, “eviten las recargas que se presentan en los transformadores, originadas, casi siempre, por conexiones fraudulentas”.

Las quejas de los usuarios en Cartagena



En Cartagena el panorama no cambia, las quejas, protestas y cuestionamiento de la ciudadanía a la empresa Afinia son cada vez mayores. Aseguran que se requiere de manera urgente una solución del Gobierno Nacional, para frenar el costo de la energía.



Lina Cortés, residente del barrio la Consolota, estrato dos, asegura que antes pagaba en el recibo un máximo de 80 mil pesos mensuales y a la fecha, el recibo ha alcanzado los 280 mil pesos.



“Esto es absurdo, porque en mi casa no tenemos ningún electrodoméstico distinto, vivimos el mismo número de personas. Seguimos con la misma nevera, los mismo dos abanicos, el mismo televisor. Cómo se justifica ese costo tan alto. Fui a reclamar y me dijeron que la empresa promedia el servicio de la zona, o sea, si mi vecina roba luz, yo tengo que pagar lo que él se roba. Eso es absurdo”, reclamó Cortés.



Empresario aseguran que para ellos la situación es peor, “yo tengo un bar, abro solo los fines de semana, tengo los mismos dos aires acondicionado y cada mes el recibo me aumenta entre 20 mil y 30 mil pesos. Llamo a reclamar y jamás hay una respuesta clara”.



Sobre estas quejas, Afinia, filial del Grupo EPM, aseguró que desde hace varios meses presentó ante el Gobierno Nacional cinco alternativas que permitiría reducir la tarifa del servicio de energía eléctrica.



“Distribuir el diferencial del incremento tarifario en la región Caribe entre todos los usuarios del servicio a nivel nacional y el Gobierno Nacional (…)l. Aumentar el consumo de subsistencia para municipios ubicados por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar de 173 kWh/mes a 240 kWh/mes (…).Establecer un consumo mínimo vital para usuarios que demuestren su imposibilidad de pago, el cual sería cubierto en su totalidad con presupuesto del Gobierno nacional (…).Viabilizar recursos para que las empresas puedan continuar con sus planes de negocio”, explica la empresa Afinia.



Destacan que la compañía tiene la intensión de lograr un acuerdo por lo que reiteran su llamado al Ministerio de Minas y Energía.

La preocupación de la Contraloría



A esta discusión se sumó e la Contraloría General de la República, que a través de su vicecontralor Carlos Zuluaga, mostró su preocupación por el incremento de las tarifas de energía y habló del estudio sectorial que realiza la Delegada de Minas y Energía.



“En enero de este año, la producción de energía se encontraba en 250 el kilovatio/hora y a mediados del presente mes de septiembre se ha llegado a precios cercanos a los 1.100 kilovatio/hora. Esta situación puede causar un incremento desmedido en las tarifas, sobre todo para aquellas empresas que están expuestas a la bolsa y que no han tenido la oportunidad de hacer contrato en el mediano o largo plazo”, señala el funcionario.



Zuluaga agrega que preocupa aún que estos incrementos de precios sean señales de posibles atrasos en ingresos de nuevos proyectos en la transmisión y generación.



Este panorama llena de angustia a los usuarios del Caribe colombiano, quienes piden soluciones a una situación que se les está saliendo de las manos en sus respectivos hogares.

Así responde Air-e a los cuestionamientos



Por su parte, Air-e apunta que la fuerte ola de calor y los altos costos de generación de la energía que se reflejan en la factura han impactado el número de reclamos de los clientes en los diferentes canales que tiene la compañía.



“El mayor número de quejas están asociadas al exceso de consumo, es decir, los clientes consideran que la factura les llega costosa. Sin embargo, la compañía insiste en que la facturación se hace por estricta diferencia de lectura, cobrando así el número de kilovatios que indica el equipo de medida. A mayor consumo por obvias razones la factura es más costosa”, expresa.



Sobre las quejas, en las que los usuarios señalan que es “la energía más cara del país”, indica que no es cierto.



“Nosotros compramos energía, pues no generamos. Los generadores hídricos están vendiendo la energía a precios exorbitantes para lograr utilidades billonarias, si eso no se controla, la tarifa nunca va a ceder”, comenta la compañía.

Deivis López Ortega

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla​

