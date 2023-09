Con el mensaje “Enamórate del problema y no de la solución”, Uri Levine se presentó en la mañana de este miércoles en la jornada de apertura del Caribe Biz Forum 2023, organizada por la Cámara de Comercio de Barranquilla.



Se trata del empresario israelí, cofundador de Waze, la app de movilidad, y de Moovit, otra app, aunque esta va dirigida al transporte público con 750 millones de usuarios en todo el mundo.

De entrada, el conferencista central del foro se dirigió al público asistente, entre empresarios del país y académicos: “Si ustedes le temen al fracaso, no van a ser exitosos. Debemos bajarle el miedo al fracaso para tener más emprendedores”.



Con respecto al Product Market Fit (PMF), el hombre consideró que una vez la empresa lo encuentre, este no se cambia. Adicionalmente, “solo hay una métrica para el PMF y es la retención”.



En medio de su presentación, Levine recordó que la idea de Waze surgió en 2007, cuando conoció a los otros dos cofundadores, pero la app solo empezó a ‘ver la luz’ un tiempo después.



“Construir startups es una montaña rusa. Nos tomó nueve meses para levantar capital. Si no llegan al Product Market Fit van a morir, esto es un largo viaje. Waze tiene un poco de magia, esencialmente es una red social de conductores para conductores. Esa es la magia de Waze, nosotros los conductores creamos el contenido”, destacó.

Detalles de la llegada de Waze a Google

Uri Levine se dirigió a empresarios del país en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Asimismo, Levine señaló que Waze es gratis y se gana al mercado, al considerarlo “lo suficientemente bueno”.



Hay que recordar que Waze fue adquirida por Google por 1,1 mil millones de pesos en 2013, al tiempo que Intel compró por una suma similar a Moovit en 2020. “Salí de Waze para seguir construyendo startups”, dijo el empresario.



Uri Levine expresó que, entre las diferencias entre una corporación y una startups, está que la primera ya tiene un producto, mientras que esta última debe encontrar eso y el resto de detalles.



Los tips de Uri Levine

En ese sentido, dejó a la audiencia presente en el auditorio de Salón Jumbo del Country Club una serie de ‘Start Tips’:



- Identificar quiénes son los usuarios y cuáles son sus problemas.

- Fracasen rápido.

- El mayor enemigo de lo suficientemente bueno es lo perfecto.



“Somos usuarios diferentes. Cuando estén construyendo proyectos y crean que el clientes es como uno, van a perder audiencia”, cerró Levine.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla