No menos de 95.000 vehículos es lo que se espera que circulen por las vías del Atlántico este puente de San Pedro y San Pablo.



Ante esta situación el Tránsito del Atlántico asegura que puso en marcha un operativo especial en las distintas vías del Departamento, para garantizar el éxodo y retorno seguro de los viajeros.

De acuerdo con lo informado por el subdirector operativo de Tránsito del Atlántico, Javier Visbal, se tendrán ocho áreas de prevención con 80 unidades de la Policía de Carreteras y 50 unidades más entre promotores de seguridad vial y agentes de tránsito de nuestro organismo



“Tránsito del Atlántico se encuentra preparado para recibir a todos los turistas que circulen por el departamento durante el puente festivo”, dijo Visbal.

Cierre en la Cirncunvalar de la Prosperidad

El día domingo entre las 5:00 a.m. y las 11:00 a.m. habrá un cierre en la Circunvalar de la Prosperidad con ocasión del desarrollo de la carrera ciclística Gran Fondo Caribe.



Esta es la cuarta versión del Gran Fondo Caribe, evento de ciclismo recreativo en el cual participan más de 400 ciclistas a nivel nacional.



La carrera comprende 110 km entre Puerto Colombia – Juan Mina – Galapa – Paluato – Guaimaral – Cuatro Bocas – Juan Mina – Malambo – Puerto Colombia.



Los usuarios que se desplacen por la Carrera 51 B en sentido Puerto Colombia – Barranquilla deberán tomar el desvío por la intersección Salgar, a la altura de la Ye de los Chinos, para continuar su recorrido por la Vía al Mar.



Quienes se desplacen por la Carrera 51B en sentido Barranquilla – Puerto Colombia deberán tomar la Circunvalar o más adelante el desvío por el CC. LeChamp, en Villa Campestre, para continuar su recorrido por la Vía al Mar.



Quienes se desplacen por la Vía 40 con destino a Puerto Colombia, en el corregimiento La Playa, deberán tomar la vía a Sabanilla y posteriormente empalmar con la Carrera 51B o continuar hasta Salgar para seguir su recorrido por la Vía al Mar.



Los usuarios que se desplacen por la Vía Oriental en sentido Sabanagrande – Barranquilla podrán continuar su recorrido por la Calle 30.

