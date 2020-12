Docentes denuncian deudas en Barranquilla

Desesperada y al borde del colapso está Gina García Simanca. Según dice, desde hace dos años, la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (Cues) le ha incumplido con el salario como docente de medio tiempo y hasta ahora no ha recibido solución por parte de las directivas de la institución.

García hace parte de los 36 docentes que se han declarado afectados por las deudas que la Cues tiene con ellos por concepto de salarios y que asciende a los $126.359.200. Solo a un docente le adeudan $15.000.000.



En el caso de García Simanca, la deuda va por los $3.600.000 que le quedaron de pagar en noviembre del año pasado, pero 12 meses después no ha visto respuesta a sus solicitudes. Por ello, decidió renunciar, contando con un ingreso adicional en otra labor que desempeñaba.



Sin embargo, la crisis por el covid-19 obligó a parar esos trabajos, por lo que el drama de la mujer creció, teniendo en cuenta que es madre soltera de dos menores y su familia depende de la profesión que ejerce.

La Contadora Pública, especializada en Finanzas, contó que los problemas financieros empezaron en 2018, cuando entró, le pagaban a final de semestre; sin embargo, lo pactado había sido pagos mensuales.



Mientras que en 2019 le anunciaron que le iban a pagar cada dos meses, y efectivamente le saldaron lo de 2018 y primer semestre de 2019, pero septiembre, octubre y noviembre no ha sido efectuado el pago.

Otro de los afectados es Renier Mercado Soto, abogado, contador público y especialista en Tributación, a quien le adeudan $3.600.000 por su trabajo de docente en medio tiempo.



Por fortuna para él, cuenta con otra labor con la que recibe otros ingresos, pero se pregunta cómo la estarán pasando otros colegas afectados por la misma situación y que no tienen más trabajos por otra parte.

Ante la situación, Mercado intentó meter una tutela por mínimo vital, pero sus asesores jurídicos le aconsejaron otra vía, ya que no iba a prosperar. Lo que sí hizo fue denunciar el caso ante el Ministerio de Educación.



La autoridad nacional le respondió a su solicitud ante las inconformidades que, según el Ministerio, también ha conocido por los otros afectados y requirió a la institución de educación superior para que se pronuncie en un plazo no mayor a 20 días a partir del 8 de abril de 2020.



Sin embargo, dijo Mercado Soto que eso no ha sucedido hasta el momento. “No nos dan la cara, a los que les responde, les dice que las cuentas están embargadas. Por eso pedimos que nos cumplan”, agregó el abogado.

Respuesta del rector

Ante el reporte que hicieron llegar los docentes a EL TIEMPO, este medio se comunicó con el rector de la Cues, Fernando Navarro, quien recordó que la institución ubicada en la carrera 50 con calle 79, de Barranquilla, es privada y los procesos se manejan internamente.



Aun así, accedió a explicar la situación por la que pasa la Corporación, la cual tiene, aproximadamente, 300 estudiantes matriculados, de los cuales el 40 por ciento ha desertado por la pandemia, según indicó.



El rector agregó que estarán desarrollando todas las acciones que haya que desarrollar para pagarles (a los docentes) y que a todos se les va a pagar, pero sin especificar fecha prevista.



“Esto se sale de las manos, porque hay otras acciones que se presentan. Entendemos preocupación de toda la gente, pero todos estamos afectados y tendremos los recursos en la medida de que vayan ingresando”, añadió Navarro.

Ante la falta de acuerdos por parte de los afectados, los docentes anuncian que harán una demanda colectiva, mientras se asesora jurídicamente.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com