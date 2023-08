En “estado de alerta” se declaró en las últimas horas la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), seccional Atlántico, al denunciar una “masacre laboral” en la Universidad del Atlántico.



“Transcurridos nueve años, lapso en que se llevó a cabo el último concurso público de méritos, para proveer plazas vacantes de docentes, la Universidad del Atlántico persiste en la tendencia dañina a la calidad educativa, de mantener más del 70 por ciento de profesores temporales entre tiempos completos, medios tiempos ocasionales y catedráticos con contratos a término fijo”, aseguró el gremio de sindicalistas.

Y es que, según informó Aspu, para el periodo académico 2023-II, la dirección académica-administrativa desvinculó, de manera intempestiva a más de 100 catedráticos, que vienen vinculados por varios años continuos.



“Sin explicación alguna les anuncian ahora que ya no será docentes de la universidad, pero al mismo tiempo nombran a 60 nuevos docentes, lo que significa que su retiro no se debe a la falta de horas de asignación académica”, agregó la agremiación.



Aspu cuestionó supuestas explicaciones que, al parecer, les habrían dado algunos decanos y coordinadores, como “son órdenes de arriba”, y se preguntaron si los motivos para vincular y excluir docentes no son la idoneidad académica y profesional.

Universidad del Atlántico. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Reunión del rector con los decanos

Ante esta situación, los sindicalistas se reunieron con los docentes de horas cátedra afectados el pasado sábado, para “analizar dicha anomalía y buscar salidas que enfrenten este atentado” contra sus posibilidades laborales.



EL TIEMPO conoció que, tras la denuncia de los docentes, el rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández, convocó para este martes un encuentro con los decanos para revisar los casos y posteriormente pronunciarse públicamente.

