Barranquilla trabaja en una vacuna contra el covid-19

Juvenal Yosa Reyes, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, integra el equipo de científicos que trabaja en la producción de una potencial vacuna contra el covid-19.



Yosa es el director del Laboratorio de Simulación Molecular y Bioinformática de Unisimón, y asegura que el diseño de la vacuna utiliza una aproximación in silico (simulación computacional), que integra datos genéticos de poblaciones de 18 países de Latinoamérica y es afín a las proteínas y regiones de interés del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.



(También: El programa que dio esperanza a personas en condición de discapacidad)

Con él trabajaron Andrés Felipe Cuspoca MD, Laura Lorena Díaz MD, Álvaro Fernando Acosta MD , Marcela Katherine Peñaloza MD y Yardany Rafael Méndez PhD, por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), y Diana Carolina Clavijo PhD, por la Universidad Javeriana de Cali.



Las regiones del virus con mejor capacidad de una respuesta inmune específica se han incluido en un modelo vacunal multi-epítope, el cual integra características deseadas para ser ensayadas en un modelo experimental.



(Le puede interesar: En Cartagena habrá maratón de vacunación nocturna)



De acuerdo con las simulaciones realizadas por el grupo, la vacuna es termoestable, no es toxica y posee un perfil de seguridad alto porque no presenta riesgo para personas con tendencia a generar alergias.



“Un epítope es un pedazo del virus. Nuestra propuesta es multi-epítope porque tomamos no uno, sino varios fragmentos de proteínas del SARS-CoV2 para generar una mejor respuesta inmune y asegurarnos de que, si no es de Spike, es de otra parte que puede generar una respuesta inmune”, explica el profesor Yosa.



El grupo de científicos colombianos estima que el uso de varios fragmentos de Spike, y de otras proteínas que se generan en la infección temprana y se relacionan con el desenlace clínico, puede ser una táctica adecuada para superar las variantes emergentes del SARS-CoV-2 ofreciendo una respuesta específica y segura.

BARRANQUILLA

Lea más noticias de Colombia

-A Cartagena le sobra el agua… pero no tiene transporte acuático-¿Una vacuna contra la covid-19 hecha en el país?