Con el fin de garantizar la seguridad de los atlanticenses, la Fuerza Pública aumentará su pie de fuerza para las celebraciones de Año Nuevo en el departamento.



Serán 500 hombres de la Policía y 60 del Ejército Nacional los que estarán en las calles de los municipios, para velar por la seguridad.

La decisión se tomó tras un Consejo de Seguridad Departamental, realizado este martes, en donde se evaluaron las cifras de Navidad.



El secretario de Interior y Gobierno del Atlántico, Yesid Turbay, destacó que el balance en Navidad fue positivo, en comparación con el año anterior.



No obstante, las riñas fueron el lunar en las celebraciones, por la ingesta de licor.



En ese sentido, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para que el consumo de licor sea responsable.



"También reiteramos el llamado a los padres de familia para que protejan a nuestros niños del uso de la pólvora", puntualizó Turbay.



Además, desde este martes hasta el 31 de diciembre, se relanzarán operativos para identificar, controlar y regular en los puntos más afectados identificados por la Policía Nacional, los picós que no cumplan las regulaciones.



La operatividad para los festejos de Año Nuevo será de 10:00 de la noche del 31 de diciembre a 4:00 de la mañana del 1o. de enero y de 4:00 de la mañana a 12:00 del mediodía del 1o. de enero y de 12:00 del mediodía en adelante.



Habrá 44 puestos de control por parte de la Segunda Brigada del Ejército y 80 patrullas disponibles.



La base de Cacom de Malambo apoyará en la seguridad del municipio.



Por su parte, los guardacostas colocan a disposición sus unidades en mar y río con la ayuda de las aeronaves de la aviación a naval de la Armada Nacional, para cualquier emergencia presentada en nuestras costas del departamento.