Uniatlántico suspende calendario académico

Consejo Académico de la Universidad del Atlántico decidió suspender provisionalmente el semestre académico por término indefinido, como medida ante el paro promovido por los estudiantes

Solo se reanudarán “hasta cuando existan condiciones apropiadas para el desarrollo pleno de las actividades académicas con algunas excepciones”, dijo el rector Carlos Prasca quien expresó que esta “no es la mejor estrategia para mantener la protesta social”, porque “solo el 10 por ciento de los estudiantes asisten a estas movilizaciones y que muchos alumnos se encuentran en casa porque su situación económica no les da para responder a actividades que no correspondan a su quehacer académico”.



Respecto a la posición de un paro indefinido por los estudiantes, Prasca sostuvo que la medida afectará los contratos de los docentes catedráticos y tiempo ocasional en consecuencia del cese de actividades.



"Es importante señalar que la determinación de suspender el semestre académico, no es igual a la cancelación del mismo. Suspender el semestre, significa que las actividades se reanudarán una vez se logre la normalidad académica y el retorno a las aulas de clases, mientras que la cancelación implicaría comenzar todos los procesos desde un punto cero", puntualizó Prasca.