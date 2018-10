Uniatlántico evalúa medidas para salvar el semestre 

Por la decisión de varios líderes estudiantiles sobre mantener el paro académico, cese de actividades académicas, directos de la Universidad del Atlántico, liderado por el rector Carlos Prasca Muñoz, evalúan las posibles acciones que se tomarían de acuerdo con las normativas institucionales.



“Estamos revisando con la Oficina Jurídica la normatividad institucional que determina que: cuando por un órgano académico competente o por caso fortuito, fuerza mayor o por paro estudiantil, cesen las actividades, la norma señala automáticamente se suspenden los salarios del personal de tiempo ocasional y de catedráticos", afirmó el rector.

Así mismo, Prasca anotó que los profesores tienen la disponibilidad para hacer la recuperación de los tiempos que se verán comprometidos en este cese de actividades y se espera que cualquier medida que se tome dentro de la institución, no sea interpretada como una antiprotesta social, puesto que existe la consciencia sobre las movilizaciones y la lucha por la defensa de la educación pública, sin embargo, es necesaria la revisión de las normas de la universidad ante este tipo de situaciones.



También, hace un llamado a buscar una solución que no afecte los estudiantes de los Cursos Libres que se desarrolla en la Sede 20 de Julio, ya que son personas que, si bien están relacionadas con la universidad, no hacen parte de la problemática de financiación de la educación superior pública.



Con el cese de actividades en esta Sede, se afecta negativamente el servicio que más le genera recursos de extensión de la Universidad del Atlántico.

El Consejo Académico sigue analizando las medidas que se tomarán dentro de la institución ante la posibilidad de que el paro no sea suspendido. Foto: Archivo EL TIEMPO

En cuanto a la inquietud sobre la continuidad del semestre académico, el director de la alma mater aseguró que "está casi convencidos que, si se levanta el movimiento la próxima semana, pueden hacérsele ajustes para que con navidades y año nuevo podamos terminarlo.”



En adición, anunció que el Consejo Académico sigue analizando las medidas que se tomarán dentro de la institución ante la posibilidad de que el paro no sea suspendido.



Finalmente, el recto manifiesta su optimismo sobre la consecución de una solución para el problema de la financiación de las universidades públicas que permita retomar la normalidad académica.