Uniatlántico busca equipos de computación a sus estudiantes

La Universidad del Atlántico inició el ‘plan padrino’, iniciativa con la que busca ayudar a estudiantes pobres que en estos momentos se encuentran en pueblos y veredas del departamento del Atlántico y el Caribe colombiano a que continúen sus estudios de formación profesional mediante el uso de las tecnologías.



La situación para estos jóvenes no es fácil para continuar sus estudios mediante la modalidad de virtualidad, ya que algunos no cuentan con los equipos y ni el internet.

El rector (e) de la Uniatlántico, Jorge Luis Restrepo Pimienta, explicó que la universidad está atendiendo el reto que han asumido las instituciones de educación superior sobre aislamiento obligatorio por la pandemia del covid-19, “que asume el cambio de modelo de clases presenciales y se adentra en la utilización de medios tecnológicos, informáticos y de comunicación”.



El apoyo se centra en entregar a estudiantes de municipios del Atlántico herramientas tecnológicas y planes de datos con acceso a internet, que ayude a su formación.



Roger Sepúlveda, coordinador Proyecto educación virtual universidad, pidió a los donantes un equipo de cómputo nuevo o en buen estado, que les permita a los beneficiarios permanecer conectado durante este proceso de pandemia. “La idea es incluir tecnologías con criterios pedagógicos y técnicamente que mejores los procesos educación superior de nuestros estudiantes”, puntualizó.



Quienes deseen integran esta gran red de 'Padrinos UA', pueden escribir al correo electrónico mipadrinoua@mail.uniatlantico.edu.co.

La encuesta que revela la díficil situación de los estudiantes

De los 6.254 estudiantes que han respondido la encuesta, de los cuales el 53 por ciento es de estrato uno. Unos 2.300 estudiantes no tienen computador, tablet o celular para poder seguir las clases virtuales. El 27,2% no tiene conectividad; un 9,9% no tiene equipos, y el 27,9% requiere tecnologías inclusivas.



Entre los estudiantes hay afros, reinsertados, indígenas, campesinos, mujeres cabeza de hogar y desplazados. También se encuentran una población con discapacidad reducidas ( sistemática, auditiva, visual, física).

LEONARDO HERRERA D.

​Para EL TIEMPO Barranquilla