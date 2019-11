Una mano que ayuda a los venezolanos en la ciudad

Zuneika Dhisnays González es una venezolana de 26 años, fundadora de la organización 'Venezolanos Unidos en Barranquilla', que llegó a la ciudad hace cuatro años, buscando un mejor futuro para ella y su hija, quienes ahora residen en el barrio La Playa.



La decisión la tomó principalmente por su hija, quien tenía 4 meses en ese momento. Por la difícil situación que vivía, salir a comprar pañales, leche y comida era un proceso largo y ella quería darle una mejor vida.

Fue un cambio fuerte, adaptarse a una ciudad nueva y, lo más difícil, tener que alejarse de toda su familia que aún sigue en Venezuela. Añora volver a su país, pero esa realidad está muy lejana de concretarse.



Al momento de ingresar a la ciudad, lo hizo con su pasaporte por 90 días, y luego de que se le vencieran tuvo que repetir el arduo proceso para extender el tiempo.



"Una vez se te vencen tienes que hacer otra solicitud. Me tocó hacer todo el proceso sola, estaba desorientada y esto es algo que le puede pasar a muchos venezolanos más", dijo González.



De esta experiencia, es como nace la idea de crear 'Venezolanos unidos en Barranquilla', una comunidad en las redes sociales Facebook e Instagram para apoyar y guiar a otros migrantes, difundiendo información sobre los procesos migratorios y hablando sobre cómo mantenerse en pie.

El grupo creció rápidamente, cada vez más llegaban tocando a la puerta por una mano ayuda. Por lo tanto, deciden empezar a hacer actividades e integraciones para reunir a toda la comunidad, conocerse entre sí y poder brindarles ayuda necesaria.



"Me siento bien ayudando a mi gente, porque sé lo que es llegar solo a un país extranjero. He sido activista durante aproximadamente un año y mi objetivo es registrar legalmente a 'Venezolanos Unidos en Barranquilla', tener un espacio físico donde pueda ayudar a mis compatriotas. En Venezuela nunca hice algo así", dice González.



Su meta es lograr que las personas que están llegando, en cada paso que den, dejen a Venezuela en alto. Que cada venezolano que se integre a Colombia haga parte del cambio y la solución, no del problema. “Me gusta el trabajo social. Por eso decidí crear esta red social para apoyar a las personas”, expresa.

Zuneika González realiza actividades de integración para que todos los pertenecientes a la organización se conozcan y puedan ayudarse mutuamente. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Mujeres sin fronteras Colombovenezolanas

Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que surgió a partir de la iniciativa de Venezolanos Unidos en Barranquilla, la cual tiene como objetivo lograr la inclusión, bienestar y empoderamiento de la mujer mediante la integración de culturas, talentos y recursos para lograr un impacto en el desarrollo comunitario.



Su misión es ser apoyo para las mujeres en situación de vulnerabilidad, teniendo como prioridad a la población migrante venezolana y colombiana retornada, para fortalecer así la resiliencia en niñas, niños, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas para motivarlos a construir un proyecto de vida.