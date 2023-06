Durante los meses de junio y julio, Barranquilla experimentará una explosión de arte con ‘Big Bang: Orígenes de las especies’, el último proyecto del artista plástico vallenato Liman Zúñiga, que llega directo desde un taller en la Serranía del Perijá.



Esta exposición se tomará los espacios de la Galería de arte Elsa Piñeres, en la capital del Atlántico y trata de una muestra centrada en la exploración visual de un cosmos de biodiversidad e hibridación desde el Caribe colombiano, que se convierte en fuente de experimentación e inspiración.



"La constante curiosidad de saber qué hay más allá de la tierra e interrogantes sobre si hay vida en otros planetas o si es posible habitar algún otro me llevan a imaginar cómo serían esos mundos, sus organismos biológicos, sus formas, sus texturas, sus colores y sus grandes paisajes", afirmó Liman Zúñiga, quien relaciona su pasión por las películas de ciencia ficción con su propuesta creativa.



Con esta propuesta, Zúñiga llega a su tercera exposición individual y la primera que incluye esculturas, y en la que se crea la ventana a un universo en el que el artista intenta que también puedan sumergirse y aventurarse con él.



La exposición adentrará a sus visitantes a un nuevo universo que no deja de renovarse en el tiempo. Este universo, creado a partir de recuerdos y paisajes Caribe de la vida del artista, abre portales a nuevas realidades, planetas y la vida que los habita.



Consta de aproximadamente 30 obras, entre esculturas, dibujos y pinturas, que recopilan el camino del artista, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico.



Zúñiga plantea la existencia de mundos extraordinarios, habitados por seres híbridos que crea a partir de elementos propios del paisaje Caribe y además ligados estrechamente con los recuerdos y las experiencias de su infancia en el Cesar y La Guajira.



“Apoyar a Liman en la materialización de esta exposición significó creer y fortalecer junto a él una experiencia que no fuera convencional para el espectador”, dijo la galerista Elsa Gutiérrez de Piñeres.



Más sobre la exposición

Sus obras son creadas a partir de recuerdos y paisajes del Caribe de la vida del artista. Foto: Cortesía Secretaría de Cultura de Barranquilla

Liman Zúñiga no considera que su obra se enmarque en el surrealismo, aún así se considera admirador del trabajo de Salvador Dalí.



La exposición estará abierta al público durante los meses de junio y julio, en la Galería Elsa Piñeres.

