Una estrategia por la salud mental de los barranquilleros

El 2020 fue un año de amargos recuerdos para Sofía. Perdió su empleo, debió comenzar de cero, en otra ciudad y trabajar en algo ajeno a lo que estudió.



(También: Covid-19: Colombia reporta 44 muertes y 1.581 nuevos casos)



La vida para esta joven abogada se le torció cuando se disparó la pandemia de covid-19. La situación trajo como consecuencia el cierre de juzgados, y ante la falta de casos y procesos no pudo seguir litigando.



Como el sueldo de su esposo no alcanzó para cubrir todos los gastos, comenzaron las dificultades en la familia. Solo a principios de este año logró conseguir un trabajo en Barranquilla y no propiamente como abogada.

La oportunidad que le ofrecieron fue como Guardaparques, en donde le toca barrer, podar, limpiar maleza, regar las zonas verdes, arreglar e instalar mobiliario y juegos en los parques de la ciudad.



“No era lo mío. Estoy en una ciudad donde nadie me conoce y por necesidad me tocó aceptar el trabajo”, cuenta. No olvida que los primeros meses se sumió en una tristeza y depresión por no poder seguir ejerciendo su profesión y sentirse subutilizada.

(Lea: Asistentes a partidos de Colombia deberán tener mínimo una dosis de vacuna)

Las cosas mejoraron la mañana en que entró en contacto con un grupo de mujeres jóvenes, que la abordaron en el parque donde estaba trabajando.



“Eran unas sicólogas. Lo que necesitaba era hablar y que alguien me escuchara”, cuenta ella, que desde ese momento sintió mejor, recuperó fuerzas y la esperanza que las cosas mejoren para regresar a su verdadero trabajo como abogada.

Facebook Twitter Linkedin

Los sicólogos y trabajadores sociales atienden en centros comerciales y parques de la ciudad. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Así como Sofía, cuyo nombre ha sido cambiado en esta historia para mantener la identidad de la persona, cientos de barranquilleros son atendidos en parques, centros comerciales, y puestos de salud, por sicólogos, siquiatras y trabajadores sociales, que cumplen un programa de atención en salud mental en esta capital.

Un programa de ayuda

El covid-19 ha puesto en jaque la salud mental de cientos barranquilleros. Sentimientos como el miedo, la preocupación, el estrés, el temor de contraer el virus, el desempleo temporal, el distanciamiento físico y el dolor por la muerte de familiares o amigos, son entre otros lo que experimentan muchas personas por estos días en el contexto de la pandemia.



En medio de este panorama nació el programa ‘Vacuna Emocional ¡Hablemos!’, estrategia que arrancó su primera fase en diciembre de 2020, con apoyo del Centro Terapéutico Reencontrarse y la Secretaria de Salud de Barranquilla.

Ningún problema puede ser superior a las ganas y el deseo de vivir, las dificultades son para resolverlas FACEBOOK

TWITTER

Se trata de Centros de Escucha, situados en las diferentes localidades de la ciudad, que están integrados por un equipo de sicólogos, trabajadores sociales y siquiatras, para brindar atención y asesoría personalizada y gratis a los barranquilleros que lo requieran.



En esta estrategia, se promueven habilidades comunicativas, y se abordan otros temas, además de la prevención del suicidio, situaciones de riesgo como el bullying, el acoso sexual, el sexting, el cutting y otras violencias presentes en el ámbito escolar.



“Estar sin trabajo y luego conseguir algo que no es para lo que estudiaste es una situación difícil de llevar”, comenta Sofía, quien reconoce que gracias a la atención recibida aquella mañana en un parque del norte de la ciudad, ha podido sobrellevar las cosas.



De acuerdo con los datos suministrados por el Registro Único de Afiliados, en lo corrido del presente año se reportaron 29 casos de suicidios en Barranquilla, mientras que en el año 2020, en total se registraron 23 casos.



Algunos de estos casos están asociadas a enfermedad física o mental, conflicto de parejas, situaciones escolares, abuso de sustancias y alcohol, problemas económicos y muerte de un familiar o amigo, situaciones agudizadas en la pandemia.

(También le puede interesar: Video: así fue el ingreso de Enrique Vives Caballero a cárcel de Cartagena)

Sobre el programa, que ya está en la segunda fase, el secretario distrital de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, explica que son una medida sencilla, práctica y factible para hablar con los barranquilleros.



“Ningún problema puede ser superior a las ganas y el deseo de vivir, las dificultades son para resolverlas y, por eso, queremos aprovechar para encontrarnos con los barranquilleros, escucharlos y orientarlos”, precisó Mendoza.

Segunda fase del programa

La subdirectora científica del centro Reencontrarse, la doctora Daniela Isaac explica que en primera fase del programa que se cumplió en diciembre del año pasado, se atendieron a unas 2.000 participantes.



De estos el 30 por ciento correspondía a problemas de ansiedad y depresión. Estas personas fueron remitidas a sus EPS para que siguieran un tratamiento.

(No deje de leer: Preocupan indicadores de desnutrición infantil en Magdalena)

“El 70 por ciento de los casos atendidos nos pudimos dar cuenta que los principales motivos de las tamizaciones fueron por estrés económico, problemas de sueño, violencia intrafamiliar, ansiedad y depresión”, explicó Isaac, quien asegura que gracias a estas campañas se ha disminuido el estigma sobre la salud mental.



Rosmary Christoph, gerente del centro terapéutico, cuenta que la segunda fase inició desde el primero de septiembre y se extenderá hasta diciembre. Su equipo de sicólogos, siquiatras, y trabajadores sociales están repartidos en equipos.



De lunes entre las 8 a.m. y 4 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 del día, estos profesionales atienden a personas en los siguientes puntos: Parque Tomás Suri Salcedo, el barrio La Paz, en la plaza Paloquemao, el Bulevar Villa Carolina, el Centro Comercial Metrocentro y el Estadio Édgar Rentería.



“Nuestros profesionales también van puerta a puerta, buscando a las personas que quieran hablar y necesiten de nuestra ayuda”, señala Christoph.



Además de estos puntos establecidos de manera permanente, se cuenta con dos puntos móviles o itinerantes que se desplazarán por sitios de gran afluencia de ciudadanos, tratando de cubrir los barrios del suroriente y suroccidente.



Quienes deseen tener mayor información y las ubicaciones de los puntos de atención se pueden comunicar a la Línea de la Vida 339 99 99, disponible las 24 horas del día.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

Lea más noticias de Colombia

Transporte urbano: viaje de terror que podría ser el último en Barranquilla

Jóvenes barristas de Junior serán capacitados en diferentes oficios

Anuncian recompensa de $ 15 millones por secuestrado en Atlántico