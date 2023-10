Adolescente murió por cornada que le propinó un toro en corralejas en Manatí, Atlántico

Una nueva víctima mortal cobró las fiestas de corralejas, unas polémicas celebraciones que siguen generando muchas polémicas en el Caribe colombiano.



Esta vez la vida de una joven de 17 años de edad, identificado como Edier Sarabia Marenco perdió la vida como consecuencia de una mortal cornada que recibió de un toro.

El caso se registró esté sábado, durante el segundo día de las corralejas del corregimiento de Las Compuertas en jurisdicción de Manatí, en el sur del Atlántico.



La víctima había llegado del municipio de Campo de la Cruz, en compañía de un grupo de amigos que querían meterse al ruedo a capotear los toros.



El joven se metió al redil cuando vio salir al toro negro saltar al ruedo. El animal salió en busca de golpear alguien, no pudo lograr su objetivo entre los que lo azoraban con trapos y paraguas, hasta que llegó a la zona donde estaba Sarabia.



El animal atacó y no le dio tiempo de resguardarse detrás de la cerca. Lo alcanzó alzar por los aires con sus astas. El joven cayó y como puso se arrastró llegó hasta la zona de las barandas.



Pero ya era tarde, había recibido una cornada mortal en una de sus piernas. De inmediato intentaron asistirlo los amigos, y llevarlo hasta un centro asistencial, donde se confirmó su muerte.

Sigue prendida la polémica por las fiestas de toros

En el departamento del Atlántico las corralejas han suscitado duros enfrentamientos entre quienes las promueven, argumentando que hacen parte de la tradición y el folclor de los pueblos de la costa, y lo que consideran que es maltrato animal, además de lo peligroso para las personas que se meten a enfrentar a los toros.



La Gobernación del Atlántico aclaró que si bien no tiene el poder de prohibir los eventos taurinos, sí puede regularlos y para ello desde el año pasado exige que para que la fiesta de toros se haga debe cumplir con muchas medidas de seguridad.

