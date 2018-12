Hernando Grisales, el barranquillero de los 45 años como Papá Noel

“En Colombia, todos podemos ser Papá Noel. Quien no lo ha sido es porque no ha querido activar esa capacidad que tenemos, porque somos muy humanitarios. Aquí somos solidarios”, asegura Hernando Grisales, o Papá Noel, o simplemente ‘Nando’, que podría pasar por una de los tantos nombres del personaje.

Porque ya son 45 años vistiéndose de rojo, que en su caso no es para protegerse del frío, sino para potenciar el calor humano, mucho más fuerte que el del Caribe, dice él.



“Hace todo ese tiempo que empecé esta labor, que es la más importante y significativa de mi vida. Me siento privilegiado por haber sido escogido por Dios, aunque en los primeros 10 años no sabía que esto iba a ser tan trascendental”, recuerda ahora, en una pausa de su corto paso por Barranquilla.



Vino a recibir unas cartas en el Sao de la 93, a acompañar a una niña en un desayuno, y a participar de una novena del barrio Boston (carrera 45 con calle 63) que lleva 60 años ininterrumpidos celebrándose, bajo la dirección de una misma dama.



“Yo tenía 10 años y ella un poco más de 30. Nos enseñaba la pedagogía de la Navidad, con maracas, panderetas y villancicos a todos mis hermanos y amigos”, recuerda Grisales, y resalta que esta mujer de casi 95 años ha estado al pie de esta hermosa actividad, pese al dolor de algún momento por la muerte temprana de sus dos hijos.



Y estas enseñanzas siguen presentes en la pedagogía misma de ‘Nando’, que aprovecha los elementos del pesebre para sembrar los valores de amor y de gratitud, y hasta mensajes ambientales.

Camino al desprestigio

“Me gozo de haber sido un impulsor de la cultura navideña, porque Papá Noel estaba desdibujado por estos lares. El que recuerdo es uno que se ponía a bailar borracho en una tienda de discos en el Centro”, dice.



Recuerda que cuando comenzó, en el almacén Sears (donde hoy queda el Portal del Prado), recibió comentarios de que Papá Noel era un personaje importado, que era Santa Claus o San Nicolás. Pero su versión se fue imponiendo, con características propias de nuestro entorno.



“Además, todo lo bueno que nos sirva de pedagogía para los niños lo debemos tomar. Es como si Papá Noel fuera el juguete vivo más grande a disposición de ellos Nos permite reforzar valores como la solidaridad, el servicio y la convivencia. Yo me centro en el amor y la gratitud”, dice.



Y envía su mensaje, a propósito de la Navidad que se celebrar hoy, a l gente que por alguna razón está triste o se siente sola: “Hay que transmitirles el mensaje de la Navidad, el consuelo de Dios, y eso lo podemos hacer todos porque Dios habita en nosotros”.

JAVIER FRANCO ALTAMAR

Redactor de ADN Barranquilla​