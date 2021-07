¿Qué pasa con los peajes en Barranquilla y el Atlántico?

Los cuestionamientos a los funcionamientos de los peajes y sus ubicaciones en el país no son cosas del ayer ni del hoy, sino de hace años. Barranquilla y los municipios del Atlántico no son las excepciones.



Las críticas provienen del gremio de transportadores, tanto de pasajeros como los de carga, por el valor de los recaudos; también son cuestionados por los pobladores, quienes aseguran que “tanto peaje ahuyenta el turismo” y por ende el empleo.

A partir de esa posición que han tomado los ciudadanos, autoridades locales y departamentales se han sumado al descontento, aduciendo la preocupación por la reactivación económica. Y últimamente los congresistas también han expresado un rechazo.



Para el veedor ciudadano Norman Alarcón, los peajes son “como unos impuestos regresivos, porque pagan igual los débiles y los fuertes” y considera que este panorama tiende a agravarse en el departamento así como en el resto del país.



“Todos los días resultan nuevos peajes y a los anteriores se le agregan otros. Además que estos concesionarios que tenían un término fijo terminan prorrogándolo y haciendo ganancias mayores, exorbitantes”, manifiesta Alarcón.

Este es el peaje en la prolongación de la carrera 46, en Barranquilla, que conecta con el corredor portuario. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Ubicación de los peajes

Según el registro de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a Barranquilla la rodean seis peajes. La mayoría de ellos están ubicados en municipios del área metropolitana y otro en Sabanagrande.



En la vía al mar, en sentido Barranquilla – Puerto Colombia hay dos: Papiros, donde concesiona Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad y los valores van desde 6.000 pesos hasta 124.700 pesos.



El que le sigue en ese sentido es el de Puerto Colombia, por la misma concesión y el pago va desde los 14.200 pesos hasta los 126.000 pesos.



Mientras que en el tramo Galapa – vía a mar – Las Flores está el peaje Juan Mina. También concesiona Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad y el recaudo en ese paso va desde los 13.200 pesos hasta los 116.700 pesos.

Así se ubican los peajes del Distrito (en verde) y los concesionados a través de la ANI (en azul). Foto: Gobernación del Atlántico

De este punto, el otro peaje más cercano está en el tramo Malambo – Galapa, por la concesión Ruta Caribe y cuyos valores están entre los 8.900 pesos y los 30.100 pesos.



Un nuevo punto de recaudo está en el tramo Barranquilla – Sabanalarga. Su nombre es Galapa y lo concesiona Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Para pasar, según la categoría, los vehículos deben pagar desde 13.200 pesos hasta 116.700 pesos.



Por último, está el peaje Sabanagrande en el tramo Palmar de Varela – Malambo. Lo concesiona Ruta Caribe y los valores están entre los 8.900 pesos y los 32.200 pesos.



Hay que tener en cuenta que este registro de la ANI no incluye los dos peajes del Distrito de Barranquilla: el primero, en el corredor portuario; y el segundo, en Barranquillita.

Un replanteamiento

Es grave que, en menos de 100 kilómetros, existan tres peajes en esa vía FACEBOOK

TWITTER

La polémica con los peajes en el Atlántico se intensificó en la última semana por el anuncio de la ANI, que proyectaba instalar uno nuevo a la altura de Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco y que finalmente fue frenado mientras se socializa con la comunidad.



“Es grave que, en menos de 100 kilómetros, existan tres peajes en esa vía y van a hacer una unidad funcional de 23 kilómetros para colocarle otro peaje, hablando de la doble calzada de Luruaco a Sabanalarga”, asegura Alarcón, quien pide un replanteamiento por parte del Gobierno.



Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín, quien estuvo en la reunión con el presidente de la ANI y la Gobernadora del Atlántico, sostuvo a EL TIEMPO que no es lógico montar un peaje sin socializar con la comunidad, y ahora va más allá con respecto al peaje Papiros.

Esto no es justo por la cantidad de padres que llevan a sus hijos a estudiar FACEBOOK

TWITTER

“Hemos venido batallando hace dos años en mesas técnicas con la ANI para poder desmontar, de la mano de la concesión que hoy está en manos de Isa, esta caseta. Esto no es justo por la cantidad de padres que llevan a sus hijos a estudiar, y por la cantidad de empresas transportadoras de carga que utilizan la vía al mar y que les toca asumir este cargo a su bolsillo”, dice Gómez.



Por lo anterior, asegura que insistirá en el desmonte de este peaje y el próximo paso es invitar al presidente de Isa en Barranquilla, de la mano con la gobernadora Elsa Noguera, y demostrarle técnicamente por qué este peaje no es justo y no es viable.



“¿Sabes en cuánto se le incrementa a un padre de familia el mes por ese peaje? 1.200.000 pesos. Si el gobierno de Iván Duque no entiende que esto no es justo, que en este momento de crisis económica, antes de golpear el bolsillo de la gente hay que darle alivios, vamos a hacerle entender a través de un debate de control político”, concluye el senador.

