¿Por qué la salida de Uber no trastocó la movilidad en Barranquilla?

Por lo menos seis meses antes de que se conociera que Uber iba a cerrar operaciones en Colombia, Humberto Hernández tomó la decisión de dejar de prestar sus servicios como conductor en Barranquilla, pues tampoco eran muchos los clientes que lograba captar a través de esa aplicación.

El pasado 16 de enero, Uber suspendió operaciones en la capital del Atlántico y Hernández ya gozaba de otras alternativas como InDriver, Beat o Cabify. Lo mismo comenzó a hacer la mayoría de los 6.000 conductores asociados que tenía la plataforma en la ciudad.



“Aquí Uber no es fuerte, por lo que no se ha sentido su ausencia”, destacó Hernández.



En Barranquilla, Uber alcanzó a tener hasta 27 mil clientes. Uno de ellos es Laurean Peña, quien, estudiante de mercadeo, quien explicó que ha hecho lo mismo, utilizar las aplicaciones que existen y que todavía no han dejado de funcionar en el país.

“Uber planteó que iba a ser un Carnaval complicado por la ausencia de la aplicación, pero la verdad es que acá nunca se ha tenido la vocación Uber dependiente que se ve en otras partes del país y del mundo”, dijo Peña.



En síntesis, sin Uber, el mundo siguió girando sin problemas en la capital del Atlántico.



En comunicado emitido hace varias semanas a la opinión pública, Uber reiteró que no está en situación de ilegalidad y que desde hace 6 años se encuentra en un escenario de no reglamentación pese a las manifestaciones que ha hecho para colaborar en la definición de dicha regulación. Además, resalta que en 150 jurisdicciones del mundo ya se han dado estas reglamentaciones, que “han reconocido una categoría diferente como solución a este reto tecnológico”.



