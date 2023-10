Turismo vivió un infierno en la Costa por bloqueos en vía Barranquilla - Santa Marta

La semana de receso en la región caribe se tornó caótica debido a nueve bloqueos que paralizaron la vía Barranquilla-Santa Marta. Estos cierres viales, protagonizados por la comunidad, generaron malestar entre los viajeros y afectaron el turismo y la economía de la zona, especialmente en la capital del Magdalena.



Las protestas en plena Troncal Caribe con duraciones que oscilaron entre 30 minutos y tres horas, causaron largas filas de tráfico en ambos sentidos, lo que llevó a innumerables quejas de los usuarios.

La concesión Ruta del Sol II, encargada de operar esta carretera nacional, reconoció la situación pero señaló que la responsabilidad de mediar con los manifestantes y restablecer la circulación recae en las autoridades.



Estos bloqueos fueron variados en su origen. Algunos se debieron a problemas de falta de energía eléctrica, mientras que otros estuvieron motivados por inconformidades con el gobierno departamental y municipal. Incluso las inundaciones tras fuertes lluvias llevaron a una manifestación. En todos los casos, la movilidad en la región se vio gravemente afectada.

Historial de bloqueos en semana de receso

Solo el día lunes 9 de octubre se registraron tres bloqueos en la Troncal del Caribe en diferentes horas y puntos de Cienaga por falta de energía eléctrica.



En el caso del martes 10 de octubre se repitió la situación a la altura de este municipio en horas de la mañana también por problemas de fluido eléctrico y posteriormente hubo otro cierre vial en el kilómetro 10 a la altura del corregimiento de Palermo. En este caso, los manifestantes protestaban por inconformidades con el gobierno departamental y municipal. La protesta que generó grandes traumas en la movilidad se prolongó durante 3 horas.



No siendo suficiente, en la tarde los habitantes del municipio de Pueblo Viejo igualmente se tomaron la carretera por las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias ese día.



El miércoles 11, los habitantes de Palermo volvieron a protestar sobre la carretera durante otras dos horas exigiendo la presencia del alcalde municipal.



El domingo las manifestaciones se repitieron en a mañana en el corregimiento Palermo y en horas del medio día en el municipio de Ciénaga; ambas por falta de luz.

Actuaciones de las autoridades



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Yadis Montaño indicó que se dispuso de un grupo operativo para atender estos cierres de vías, lo cual permitió que la mayoría de ellos fueran finalizados en un tiempo no mayor a los 30 minutos. No obstante en el caso del corregimiento de Palermo, la población se rehusaba a retirarse de la carretera hasta que no le respondieran a sus solicitudes.



“Sabemos que esto es una práctica muy común en estas carreteras, por eso dispusimos de un equipo de reacción para atender los bloqueos. Las medidas adoptadas permitieron que se retomara la movilidad rápidamente, pero como se trata de una vía de un solo carril cualquier cierre por muy pequeño que sea genera traumas”, anotó el coronel Montaño.

Grave impacto en el turismo



El bloqueo de la vía causó un gran impacto económico en la región. El representante de los hoteleros en Magdalena, Omar García señaló que los bloqueos afectaron la industria turística y provocaron que el 12 por ciento de las reservas se cancelaran.



Además, numerosos huéspedes perdieron vuelos que tenían en Barranquilla debido a los enormes atascos viales.



“No es para nada justo que 4 a 6 personas siempre busquen llamar la atención a través de estos cierres. No se alcanzan a imaginar lo perjudicial que resulta para el comercio y toda la industria que depende del turismo”, expresó García.



“Quién compensa a los hoteles perjudicados”, sostuvo Omar García, también dejando claro que “son miles de familias que dependen del turismo, especialmente esas comunidades receptoras que dependen el sustento diario y se preparan mucho cada temporada alta”.



En ese sentido recordó que los bloqueos afectan de igual manera la economía popular, de ahí la necesidad de evitar que se sigan presentando.



“Hacemos un llamado a las autoridades y las comunidades cercanas a la Troncal del Caribe para evitar futuros bloqueos que afecten no solo al turismo, sino también a la economía popular. También instó al Gobierno Nacional a intervenir y garantizar la movilidad en esta vía, una de las más bloqueadas por protestas en Colombia”, puntualizó García.



Este panorama mantiene la preocupación entre el sector turístico de la región teniendo en cuenta que se acercan los puentes festivos y la temporada de diciembre y enero, época crucial para este sector en la región.Cabe indicar que durante la semana de receso se movilizaron por la vía Barranquilla- Ciénaga alrededor de 11.500 vehículos diarios para un aproximado de 93.382 automotores.

