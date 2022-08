El influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, más conocido como Tulio Recomienda, es uno de los invitados especiales a la edición número 15 de Sabor Barranquilla, que se realizará del 25 al 28 de agosto en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe bajo el eslogan ¡Hay fiesta en la cocina!



Tulio Recomienda se presentará el viernes 26 y sábado 27 de agosto en la tarima principal Fiesta en la que, además de contar sobre su experiencia como emprendedor gastronómico, deleitará a los asistentes con una de sus recetas fáciles de hacer en casa.



¿Qué significa para usted volver a Sabor Barranquilla, pero en esta ocasión como invitado especial?

Honestamente es una sorpresa, pero también es mi sueño porque tuve la oportunidad de estar dos veces en Sabor Barranquilla y para mí es una de las ferias más importantes de Colombia. Ir como invitado especial es como ganar un Grammy (risas).



Yo vivo todos los días de mi vida viajando por todos los rincones de Colombia y hace poco estuve en Barranquilla haciendo un recorrido de sus guandules históricos, entonces, venir a aportar un granito de arena desde el mismo campo es realmente maravilloso.



Además, me permite compartir un poquito de toda esa estructura que he ido construyendo con el paso de los años. Es muy lindo cuando te invitan a hacer parte de algo que tu has admirado toda tu vida.

¿En qué consistirá su participación en Sabor Barranquilla?

En la Feria uno suele tener contacto con esas cocinas que uno no conoce o no recuerda mucho. Lo que queremos hacer es un llamado a los barranquilleros a reconocer nuestra gastronomía para poder convertirla el día de mañana en una gran fuente de turismo.



Falta apropiarse mucho más de ella para que realmente estos procesos puedan suceder, y justamente Sabor Barranquilla lleva a la gente esa cocina que no tiene muy clara o que no conocen demasiado.



Yo voy a hacer dos presentaciones: siempre tengo la conferencia del manual del eterno emprendedor que se basa mucho en la cocina, en las historias de los restaurantes y de cómo fracasé tantas veces hasta convertirme en un maestro de la ‘fracasología’ (risas).



En esta ocasión hablaré de una cocina transparente, del alma, la de las abuelitas que todos reconocemos, sin ningún tipo de complejidad ni complicaciones. Y lo otro, va a ser un show de fácil cocina para los que no cocinan.



Trato de llevar recetas que muestren cómo se logra simplificar la cocina a través del pensamiento y las ganas, pero adicionalmente enmarcado en un montón de historias y de anécdotas que la gente goza, se ríe, es bastante impactante y diferente.

¿Cómo y para qué nació la marca Tulio Recomienda?

Tulio Recomienda nace hace 15 o 16 años con otro nombre distinto en donde empecé con una exploración de vinos y comida, pero era un tema completamente distinto. Yo inicié a hacer programas de televisión mientras estudiaba gastronomía y en el momento que dejé de hacerlos, era el tipo que recomendaba experiencias y restaurantes.



Justo para ese entonces comienza a aparecer en Colombia Facebook y empecé a comunicar la gastronomía desde ahí. Antes de ingresar a Facebook, estaba escribiendo sobre gastronomía para periódicos y revistas especializadas, y haciendo radio hablando sobre comida.



Arranco en Facebook con mucha fuerza y desde ese momento nunca he parado, todos los días hay mínimo dos o tres publicaciones y generalmente son videos, esto es de lunes a lunes, sin parar y con la misma seriedad que lo haría cualquier medio de comunicación.



Ahí empezó el Tulio Recomienda que ahora conocemos, después pasé al tema de los eventos: Sushi Master, asados, búrguer, pizza, cócteles, entre otros. El tema es ayudar a la gente, explotar lo que nosotros mismos llamamos como gastronomía salvadora.

¿Qué significa para usted la gastronomía del Caribe?

Es el centro de lo que soy, yo nací en Barranquilla, pero vengo de una familia de abuelos y tíos españoles, entonces para mí fue una amalgama preciosa. La gastronomía del Caribe es una de las más ricas, de las que más se puede mostrar y es de las que más me ha formado en mi historia gastronómica.



Todas mis maldades de pequeño tenían que ver con comida: patacones, bollo de yuca, enyucados, mojarra frita, guandú, mote de queso. Fueron muchas cosas las que me impactaron tanto como haber visto sentado a Gabriel García Márquez en un sitio llamado ’Peñita’ en Barranquilla en donde tenían las carimañolas, las arepas de huevo, era un sitio frito donde se reunía la pequeña sociedad barranquillera.



Mis abuelos tenían una casa por Manzanillo y hacían paellas y cuando no había alioli le ponían suero y cuando no había pan baguette o pan francés la comíamos con bollo de yuca. Si nosotros no simplificamos un poco nuestra cocina para ponerla en las manos de las nuevas generaciones, nuestra cocina va a tender a desaparecer y eso es una de las cosas más importantes por trabajar.

¿Cuál es el top 3 de los platos preferidos de Tulio?

Para comer, en primer lugar, está el tamal, en especial el pastel de nuestra tierra, el de cerdo achotado; después vendría el sancocho, cualquiera; y el tercero, la cazuela de mariscos que representa mucho a Colombia, aunque los colombianos no tenemos mucha conciencia de eso

¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar en su cocina?

Una de mis cocinas favoritas es la india y la árabe, no puedo hablar de un solo ingrediente porque yo soy como las abuelitas: necesito comino, nuez moscada, pimienta, ají en polvo, canela. Importantísimo en mi cocina las especias, tengo cajas y cajas de especias, es una colección para mí.

¿Cuál es ese chef que has admirado y por qué?

Admiro mucho a los cocineros callejeros y a las cocineras tradicionales porque adoro esa libertad con la que han cocinado y con la que son tan apreciados.



Ver a un cocinero tradicional que no sigue una receta como tal, sino que es capaz de reconocer el color o el olor y saber qué le falta, solo mirando a través de la textura, esa magia es una de las cosas más linda de la cocina.



Admiro a Josefina Cassiani en Barranquilla que hace un guandú maravilloso apegado a la tradición, a Hilda Cuero que es una sancochera en el Valle del Cauca, y a Basilia Murillo que ha sido nombrada varias veces mejor cocinera de Colombia, que es una cocinera tradicional de plaza de mercado del Valle.

