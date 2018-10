Triple A se comienza a jugar su suerte

A las 8:30 a.m. de este martes se celebrará en esta capital la Asamblea General de la empresa Triple A, en donde se definirá la nueva junta directiva, la cual será controlada, a través de sus designados, por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de embargar las acciones de la compañía.



El proceso de extinción de dominio se dio tras el escándalo de corrupción en el que se ha visto envuelta la empresa prestadora de servicios públicos en Barranquilla.

Cabe recordar que dentro de la composición accionaria de la Triple A, el socio mayoritario es la firma española Inassa con un 82, 16%, un 14,50% es del Distrito de Barranquilla, y el restante 3,34% de las acciones pertenece a personas naturales y jurídicas.



La reunión se cumplirá en el Salón Prado, localizado en la carrera 58 con calle 67-09, en el barrio El Prado, norte de Barranquilla.



Los gremios no lograron frenar el proceso, al señalar que las personas designadas por el Gobierno para integrar la nueva junta directiva de la Triple A no reúnen las condiciones técnicas que se requieren, lo que podría generar problemas en el manejo de la compañía que al final se verían reflejados en la prestación del servicio.

Reacción del alcalde Char

Varios trinos para referirse a la situación de la Triple A fueron emitidos en la tarde de ayer, a través de la cuenta de la red social Twitter, del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub.



En uno de los mensajes, el mandatario distrital expresó que son comprensibles las preocupaciones de la dirigencia gremial de la ciudad y del Departamento que la semana anterior se refirieron a la difícil situación que atraviesa la empresa Triple A.

Char Chaljub agregó en sus cuentas digitales que “como alcalde de Barranquilla debo asumir una postura prudente que garantice la permanente interlocución con las autoridades nacionales involucradas, para que los habitantes del Distrito sigan recibiendo sin tropiezos, de parte de Triple A los servicios de vital importancia”.



El Alcalde envió un parte de tranquilidad a los trabajadores de Triple A y confirmó que, desde la semana pasada, fue coordinada una reunión entre secretarios de su gabinete, funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la SAE. Char manifestó que todo está listo para que este viernes 19 de octubre se efectúe un encuentro con el ministro Alberto Carrasquilla con el fin de “continuar trabajando de manera conjunta con el Gobierno Nacional”.

Llamado al Presidente

Los gremios de Barranquilla y del Atlántico insistieron, el pasado fin de semana con puente festivo en hacer un llamado al presidente Iván Duque para persuadirlo e intervenga en la situación de la Triple A ordenando, en primera medida, de que se aplace la elección de la nueva junta directiva de la empresa, prevista para hoy en la asamblea general de accionistas convocada por la SAE.



Entre los argumentos principales, insisten en que la posible pérdida de poder dispositivo sobre las acciones de Inassa en Triple A no ha sido inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, lo que podría llevar a la ilegalidad de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas hecha por la SAE.



La advertencia fue hecha en un comunicado conjunto entre los gremios y Camcomercio.



“Según los artículos 88 y 103 del Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), la toma de posesión debe estar precedida de su inscripción en la Cámara de Comercio y de dicho trámite no hay constancia aún”, expresaron. “No se entiende la celeridad con la que el Gobierno, a través de la SAE, ha convocado dicha asamblea general de accionistas de Triple A, ni tampoco que no se haya permitido a los estamentos de la ciudad postular hojas de vida para integrar la nueva junta directiva”, agregaron.

Además piden que se les entregue información sobre la manera en la que el Gobierno y la SAE manejarán los designios de la Triple A.