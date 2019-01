Triple A advierte sobre el uso racional del agua

Si es por la cantidad de agua que la empresa Triple A capta del río Magdalena para luego potabilizar y suministrarla a Barranquilla y a otros municipios del Atlántico, es la baja sensible en el caudal de estos días no es como para dejar de bombear, pero sí toca tomar ciertas precauciones.

El caudal promedio del río, en situaciones normales es de unos 7.200 metros por segundo, pero por efectos del Fenómeno del Niño ha bajado a 6.100, de acuerdo con los estimativos de la entidad.



Las lecturas del Observatorio de la Universidad del Norte arrojan algo más dramático aún: 3.654 metros cúbicos en el sector del barrio Las Flores, donde opera.



Y aunque no obstante, los 7,2 metros por segundo que recoge la Triple A en sus cuatro puntos de captación lucen como una cucharada en una piscina, el asunto es que la profundidad del río está afectada; y en algunas partes, ha perdido anchura, a lo que se suma que el sedimento se acumula con mucha facilidad.



Todo esto es consecuencia del llamado Fenómeno del Niño, que se origina en una variabilidad climática sobre el Océano Pacifico Tropical y trae disminución de las lluvias, aumento de la temperatura del aire, y bajos niveles de agua en los ríos del país.



Por eso, la Triple A ha puesto en marcha su plan de contingencia y de manera preventiva está realizando labores de dragado para retirar el material producto de la sedimentación del río. Eso facilita el proceso de captación. Igualmente, se llevan a cabo mediciones de profundidad al interior y al exterior de la dársena para saber a qué sitio se debe dirigir el dragado y se monitorea el comportamiento aguas arriba.



En la estación de tratamiento de agua potable en Sabanagrande, que suministra agua a los municipios de Sabanagrande, Palmar de Varela, Santo Tomás, Baranao y Polonuevo, se reubicó la barcaza para mejorar el proceso de captación.

Uso racional

Pero no solo es cuestión de la Triple A. La invitación de la empresa es un uso racional: A la hora del baño, tomar duchas breves; si va a usar el lavaplatos, hágalo con la menos cantidad de agua posible; saque con tiempo los alimentos del congelador para que se descongelen con la temperatura ambiente: no derrame agua sobre ellos.



Al usar la lavadora, llénela a su máxima capacidad y no con pequeñas cantidades de ropa; cierre la llave del agua mientras se cepilla los dientes: de esta manera, una familia de cinco personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día.



Otra cosa: al afeitarse enjuague y limpie su máquina de afeitar en un recipiente; y deje cerrada la llave mientras se afeita. Y es preferible regar los jardines de noche.



Se recomienda, además hacer mantenimiento a las llaves de regaderas y lavamanos; y en caso de que goteen –especialmente los inodoros–- revisar y reparar.



“Triple A continuará realizando todas las acciones preventivas pertinentes y seguirá realizando monitoreo permanente sobre el río Magdalena en cercanías a sus plantas de tratamiento de agua potable. Hacemos un llamado a la comunidad a hacer uso racional del preciado líquido”, señaló Ramón Hemer, gerente de Operaciones de Triple A.

JAVIER FRANCO ALTAMAR

Para EL TIEMPO

Barranquilla