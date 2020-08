En riesgo la búsqueda de desaparecidos por ‘debilidad’ de la Fiscalía

Para Claudet Ruíz Escalante, la solicitud de la sala penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla a la Fiscalía General de la Nación fue muy oportuna y un alivio en medio de su dolor. Se trata de una ‘invitación’ a ‘fortalecer’ el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas.

El triste sentimiento de Claudet es mayor con el paso de los años, desde aquel 22 de noviembre de 1997, cuando su hermano mayor y su esposo se trasladaban de Barranquilla a Valledupar para que el primero, siendo docente, dictara una capacitación. Sin embargo, a minutos de llegar a la capital de Cesar, fueron retenidos por un grupo armado ilegal que montó un retén sobre la vía.



Desde entonces, la familia no supo más de ellos, si se mantenían con vida o si se las acabaron. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Quién fue? Y ¿A dónde fueron a parar sus cuerpos? Eran las preguntas que se hacían y que algunas aún se mantienen haciéndose los familiares y especialmente los hijos de Claudet y Jacob.

“Fue angustioso. Se comenzaron a hacer los denuncios, decían una cosa, después otra. Empezamos a sentir incluso delirios de persecución, porque en esa época había mucho secuestro y estaba el paramilitarismo en todo su furor, entonces no se sabía realmente qué pasaba”, recuerda la mujer, de 43 años.

Los retuvieron por un libro

En junio de 2010 fueron llamados a escuchar en Santa Marta las declaraciones de alias ‘Caballo’, perteneciente al Bloque Norte, y allí, cada palabra que oían era desgarradora para los familiares de Jacob y José.



De acuerdo con Claudet, “alias ‘Caballo’ mató a mi esposo” y este les contó que se habían llevado a los dos barranquilleros por un libro de nombre ‘Las venas abiertas de América Latina’, cuyo autor es el uruguayo Eduardo Galeano.

“Recuerdo que la fiscal le dijo: ‘o sea que ustedes mataban por sospecha’. Ese día nos tocó escuchar tantas cosas antes de que diera su versión libre, que fue difícil. A ellos (familiares) los iban a dejar libres, porque estaban limpios, pero ‘Jorge 40’ se retractó y les dijo: ya ustedes ‘saben qué hacer con ellos’ ”.



14 años después de mucha angustia, Claudet comenzó a conocer detalles de las atrocidades que cometieron estos grupos con José y Jacob, que cuando los desaparecieron tenían 24 años. Sobre Jacob fue encontrado su cuerpo en una fosa común de Chibolo (Magdalena), según dicen los familiares, tras identificar rasgos además de hallar en la cartera el registro civil de su hijo menor.

Les practicaron la prueba de ADN, pero no salieron compatibles. Por lo que Claudet insistió en una segunda prueba, pero esta vez desde el cráneo. Sin embargo, esta no ha sido posible, ya que los cuerpos fueron trasladados a Cartagena, según la razón que le dan desde la Fiscalía.



Mientras que, los restos de su hermano el docente, aún no conocen dónde pueden estar. A causa de esto, pide mayor celeridad en las investigaciones y búsqueda de los mismos. Para Claudet, el proceso en 2011 “empezó con mucha fuerza, pero en los últimos años se ha debilitado”.

“El dolor se mantiene, no te lo quita nada. Mi hijo menor me decía: ‘mami, me siento vacío’. Cuando sucedió eso, él tenía 10 meses, ahora tiene 23 años. Entonces por más que pasen los años, duele”, expresa la mujer.



Ahora, su reacción por el pedido del Tribunal Superior de Barranquilla a la Fiscalía de reforzar la Unidad es “gravísimo”. Siente que ha sido revictimizada, por lo que pide que agilicen el proceso y agradece al Tribunal ejercer presión, toda vez que aún “no nos han hecho reparación y el dolor es profundo”.

Disminuyeron servidores

Claudet hace parte de las 744 víctimas solo por ocurrencia en Barranquilla, según cifras de la Unidad para las Víctimas con corte del 30 de junio de 2020. En el Atlántico, solo en esta rúbrica la cifra es de 1.276.



Es decir, historias como las de la mujer barranquillera, quien se animó a recordar esa tragedia en EL TIEMPO, hay miles en la ciudad, el departamento y la región.



Por ello, este medio habló con el magistrado coordinador de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Carlos Pérez Alarcón, con el fin de dar a comprender la magnitud del caso con la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía.

Los Montes de María es uno subregión del Caribe golpeada por el conflicto armado. Foto: Archivo/EL TIEMPO

De acuerdo con el Magistrado, la Sala reconoce que se ha hecho un trabajo importante en los últimos 15 años gracias a la Ley de Justicia y Paz que ha permitido que, a través de las versiones libres que han rendido los desmovilizados y hoy postulados, se conozcan los sitios donde pudieron haber sido depositados muchos cuerpos de las personas víctimas de la violencia.



“En los últimos años ha venido disminuyendo el número de servidores de ese equipo de la Fiscalía. Y justamente a raíz de una audiencia desde julio con cerca de 26 postulados a los que se les estaba imputando unos 800 hechos ocurridos en el Magdalena, se conoció que hay mucho por hacer. Los mismos desmovilizados informaron que el trabajo de campo ha sido muy poco”, expresa Pérez.



Dice el Magistrado que uno de los exintegrantes del Frente Pivijay, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indicó que apenas había sido citado en tres oportunidades durante estos últimos 15 años a los sitios donde pueden estar los cuerpos sepultados en fosas.

Para la Sala de Justicia y Paz, este hecho resultó alarmante, porque las víctimas llevan 15 a 20 años esperando por conocer el paradero de sus parientes.

Efectos de la pandemia

Pérez Alarcón sostiene que este tema tiene un factor determinante, ya que a raíz de la pandemia se ha descubierto que muchos cementerios han tenido que expandirse y, cuando comienzan a hacer excavaciones, han encontrado osamentas que no se sabían que estaban allí, por lo que se genera una alerta adicional.



“Los postulados del Frente Pivijay advertían que hay muchos cuerpos por encontrar. Hay otros tantos que fueron eliminados, porque fue una política del grupo de desenterrar los cuerpos, quemarlos y lanzar las cenizas a los ríos, para evitar la creencia de que con esto no se iba a saber nada de esas muertes. Muchos cuerpos no se van a encontrar, pero otros sí están allí”, manifiesta el Magistrado.



De acuerdo con el coordinador de la Sala, tienen programada una agenda hasta el 2022 con la macroimputación clasificada por frentes y por bloques.

Es así como esta Sala está trabajando en audiencias con el Frente Resistencia Tayrona, el Frente Pivijay, el Bloque Montes de María, con injerencia en el Sur de Bolívar; el Bloque Córdoba, con influencia en este departamento; el Frente Mártires del Cesar, con influencia en Cesar y sur de La Guajira; el Frente Contrainsurgencia Wayú, en La Guajira; y el Bloque Catatumbo, en Norte de Santander.



Mientras que en el Atlántico, ejerció el Frente José Pablo Díaz con influencia importante en el Distrito de Barranquilla, cuyos hechos se están documentando. Sobre este grupo armado, la última decisión de la Sala ocurrió en octubre de 2019 que terminó con medida de aseguramiento.



Además, cerró con 24 postulados, entre ellos el comandante del grupo, Édgar Ignacio Fierro Flórez. Asimismo, 260 hechos, entre 185 homicidios a personas protegidas, 33 tentativas de homicidio, 26 desplazamientos y 10 desapariciones.

Según cifras del Magistrado, son 32.000 hechos en trámites. En 2019, 6.185 fosas y 7.400 cuerpos con corte del 30 de junio se han encontrado. Y de esos cuerpos, se han entregado 3.953 osamentas a las familias, de las cuales 1.684 tienen posible identidad.



“Es una cantidad muy pequeña frente a los miles de crímenes que se han confesado, que se han sentenciado y los que faltan por sentenciar. Por eso es tan importante no bajar la guardia y que la Fiscalía reconozca la importancia de tener estos Grupos de Búsqueda fortalecidos”, concluye.

Finalmente, hay que recordar que, según informa esta Sala de Justicia y Paz del Tribunal, el Estado tiene una obligación, en virtud de los convenios internacionales sobre derechos humanos, especialmente con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, establecida en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 e incorporada al ordenamiento interno con la Ley 1418 de 2010.

