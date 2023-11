Tribunal ordena 9 años de cárcel a Concejal de Barranquilla por falsificar documentos

Un nuevo giro dio esta semana el proceso judicial que desde hace 8 años se le sigue al concejal de Barranquilla Recer Lee Pérez por un supuesto fraude al momento de presentar la documentación para asumir el cargo.



El proceso que afronta el concejal del Pacto Histórico, que volverá a repetir periodo, es por presentar un diploma de bachiller y la libreta militar falsos para poder posicionarse en la corporación edilicia.

En esta ocasión el Tribunal Superior de Barranquilla que pidió una condena de 9 años de cárcel para el concejal del Pacto Histórico al encontrarlo responsable de los delitos de documento público falso, fraude procesal, falsedad material en documento público, cometidos en concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso material heterogéneo no punibles.



Pérez podría pagar una caución de cinco salarios mínimos y recibir el beneficio de cumplir la condena en su residencia ubicada en el barrio Las Nieves, sur de Barranquilla.



El portal Zonacero.com habló con Lee Pérez quien dijo que con sus abogados están estudiando la sentencia para defenderse, al recordar que en la primera instancia fue absuelto.



“La primera instancia me absolvió de todo y ahora salieron con esto nuevo y tenemos varios recursos que interponer. Mientras eso se agote no se puede aplicar el fallo”, dijo Lee Pérez.

