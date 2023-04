El Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de un laudo arbitral, falló a favor del Instituto Nacional de Vías (Invías), y lo exoneró del pago de reclamaciones por valor de $135.203 millones pretendidos por el Consorcio SES Puente Magdalena.



(Lea también: ‘La Luz del Carnaval’, la primera ‘Vacasquilla’ en los 210 años de la Arenosa)



Esto, en relación con la ejecución del contrato 0642 de 2015 que tenía por objeto la "Construcción de obras de infraestructura vial para la solución integral del paso sobre el río Magdalena en la vía Barranquilla - Santa Marta".

En sus reclamaciones el Consorcio SES pretendía que el Tribunal condenara al Invías por supuestos costos indirectos, utilización de equipos por un tiempo superior a lo previsto inicialmente, implementación de equipos adicionales, mayores costos de mano de obra y obras ejecutadas no pagadas.



(Además: Atacan a tiros una vivienda en Barranquilla y mujer grabó desde una moto)



Sin embargo, en la sentencia proferida por el Tribunal, se declararon no probados los perjuicios solicitados por el Consorcio SES Puente Magdalena, y en consecuencia no se profirió ninguna condena contra el Instituto denegando las pretensiones del consorcio. Tampoco hubo condena en el pago de costas.



Para el Tribunal, "el Invías demostró que obró bajo los principios de planeación, eficiencia y transparencia durante la ejecución del contrato del emblemático nuevo Puente Pumarejo sobre el río Magdalena".



(Le puede interesar: Ataque de abejas en Barranquilla: mujer pidió ayuda y no le abrieron la puerta)

Lea más noticias: