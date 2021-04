En 5 días el covid-19 se llevó a 3 de una familia en Barranquilla

El tercer pico del coronavirus sigue dejando una estela de luto y dolor en Barranquilla, donde el virus comienza a ganarle la lucha a miembros de una misma familia.



Es el caso de la familia De la Hoz, que en menos de cinco días perdió a tres miembros.



El covid-19 primero les arrebató la vida del jefe del hogar, Abelardo de la Hoz, 68 años de edad, quien falleció hace una semana.

La tragedia familiar no se detuvo allí. Los De la Hoz no se reponía del golpe por la pérdida, cuando les tocó afrontar otra preocupación, el virus llevó a las UCI a dos de los hijos de Abelardo: el médico Edwin y el comerciante Gulfrand.



(También: Drama: Patrullero enfermo de covid murió pidiendo ayuda a la policía)



Los hermanos permanecieron durante varios días luchando, pero este sábado perdieron la batalla y se registró su deceso.



Mientras que el médico murió a las 8:00 a.m. en la clínica General del Norte, su hermano falleció ocho horas después, en la clínica La Misericordia.



La madre de los hermanos De La Hoz, resultó positiva de covid-19, pero es asintomática y en estos momentos se recuperar en su casa.



Edwin De la Hoz era médico de atención domiciliaria. Según Anthoc, es la víctima número 10 del personal de salud en lo que va del mes. Del total 7 son médicos y tres más son enfermeras.

BARRANQUILLA

Lea más noticias de Colombia

-Tragedia familiar: covid mató a joven empresario y a sus padres



-Labriegos heridos por minas y más de 250 desplazados en Cauca