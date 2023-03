La lista de proyectos prioritarios presentando por la Gobernación del Atlántico y el Distrito de Barranquilla que el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta para incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es larga.



Entre los proyectos para los cuales se requiere financiación se encuentran la canalización de arroyos, la creación del fondo para la justicia tarifa de energía, el reasentamiento de población en zonas de alto riesgo, la expansión de la IUB y la celebración de los Juegos Panamericanos 2027 y el Tren Regional del Caribe, entre otros.

Cabe recordar que el proyecto busca resolver el problema de integración de los sistemas de movilidad férrea entre los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Ya las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Magdalena pagaron 6.000 millones de pesos para estudios de prefactibilidad, con lo que Findeter hizo los primeros trazados de la línea férrea, revelados el año pasado, en los que se contempla un recorrido de 363 kilómetros a lo largo de 25 municipios.

La gobernadora Elsa Noguera y el alcalde Jaime Pumarejo. Foto: Archivo particular

Ahora vienen los estudios de factibilidad, para lo que se demandan no menos de 50 mil millones de pesos y que de contarse con los dineros iniciarían en marzo y se entregarían en el 2024.



Pero el Gobierno Nacional no incluyó esta propuesta dentro de las prioridades a financiar, lo que generó la reacción de la gobernadora Elsa Noguera y el alcalde Jaime Pumarejo que a través de una carta han pedido que la iniciativa sea incluida, al igual que otros proyectos.



“Los elementos que permitirían su ejecución se encuentran en las bases del plan, el articulado y en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) de algunos departamentos, más no en el del Atlántico”, subraya la carta enviada por los mandatarios.



El alcalde Jaime Pumarejo dijo que el Tren Regional del Caribe es el único proyecto de trenes de cercanía del país que no cuentan con estudios, y destacó la importancia que tiene para la competitividad y conexión de los tres departamentos.

