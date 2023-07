Los últimos días no han sido fáciles para la abogada María Correa Vásquez, precandidata del Pacto Histórico a la alcaldía de Barranquilla.



Cuando pensó que las aguas estaban mansas, tras las disputas internas en su partido por la definición de su nombre como representante de su colectividad a las elecciones del 29 de octubre, la situación se volvió agitar, pero esta vez de forma violenta.

“El domingo llegaron unos hombres en taxi cerca a mi casa. Dos se bajaron y le dijeron a mis vecinos que hasta el domingo nosotros íbamos a vivir en ese lugar”, cuenta Correa, quien reside con su esposo y tres hijos en el barrio Las Flores.



Cabe recordar, que este sector del nororiente de la ciudad, a orillas del río Magdalena, ha sido noticia por hechos violentos, como la masacre ocurrida el 12 octubre del 2022.



La candidata, de 53 años de edad, decidió desde ese día irse con sus hijos a otro lugar. De acuerdo con lo que ha investigado los hombres que lanzaron la advertencia tienen acento venezolano.

El barrio Las Flores fue noticia por una masacre ocurrida el 12 de octubre del 2022. Foto: Agencia KRONOS

“Se identificaron como miembros del Tren de Aragua y nos dejaron dicho que ellos ahora eran los que mandaban en el barrio”, contó Correa a EL TIEMPO.



Correa instauró las denuncias ante la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la misma Policía. “Me colocaron unas medidas preventivas, pero no tengo una escolta o algo más cercano que me garantice la protección”, dijo.



La aspirante del Pacto Histórico mantendrá su candidatura en pie. “Esto que me pasa le pasa a muchos colombianos, aquí estamos para llevar propuestas. Seguiremos adelante”, enfatizó.



Desde el domingo, día que recibió la amenaza, María Correa y sus tres hijos se fueron de la casa, como una forma de garantizar su seguridad, pero en las próximas horas regresará a su vivienda.



“En el barrio Las Flores todos nos conocemos, hay sentido de vecindad, salvo en una zona que está al fondo donde han llegado muchos inmigrantes”, contó la mujer para referirse a la tranquilidad con que ha vivido gran parte de su vida en esta zona de Barranquilla.



Correa es abogada de la Universidad del Atlántico, y tienes estudios en alta gerencia en economía pública, gerencia política y gobernabilidad.

