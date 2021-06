Paro en Transmetro: Operadores no sacaron los buses hoy

Los operadores de los buses de Transmetro decidieron paralizar el servicio del transporte masivo de Barranquilla y su área metropolitana, ante una crisis financiera que arrastran desde hace varios años, que suma unos 50.000 millones de pesos, y que se agudizó con la falta de pasajeros por la pandemia de coronavirus.



La situación obligó a cientos de barranquilleros a buscar medidas alternativas para movilizarse a sus lugares de trabajo, tales como mototaxis y servicios de transporte colectivo.



De acuerdo con las explicaciones entregadas por las empresas operadoras Unión Temporal Sistur, José Picón, y Grupo Empresarial Metrocaribe, Juan Carlos Rodríguez se agotaron todas las instancias, “nuestros saldos están en rojo, llegó el día que tanto habíamos temido. No tenemos suministros para operar” afirman.



Sostienen que tienen los saldos en rojo por cuenta de los créditos con los bancos y con los ingresos completamente rezagados por concepto de la considerable disminución de pasajeros movilizados. La empresa movilizaba antes de la pandamemia unos 150 mil pasajeros hoy la cifra es de 50 mil.



Responsabilizan a la gerencia de Transmetro, Fernando Isaza, de no presentar ningún interés y de negligencia en la búsqueda de soluciones.



Sostienen que más 2.000 familias, entre empleos directos e indirectos ligados a la operación, empleados y proveedores, viven de esta operación. Enfatizan en que en estos momentos no cuentan para pagar nómina ni comprar combustible para los buses.



El Distrito entregó $36.000 millones en septiembre pasado, recursos que los operadores de la empresa de transporte público, reconocen, ayudaron a sostener la operación durante seis meses.



Ante las quejas que recibieron los operadores por la suspensión del servicio, aseguraron, que desde la semana pasada le informaron a la gerencia de Transmetro sobre lo delicado de la situación, que no había plata para combustible, pago de nómina, primas a trabajadores, ni servicios públicos.

Reacción de Transmetro

Ante el anuncio de suspensión de la operación de Sistur y Metrocaribe, desde la gerencia de Transmetro se emitió un comunicado en el que rechaza "este tipo de mecanismos de presión que perjudican al usuario final en sus labores diarias".



En el comunicado se asegura que han apoyado financieramente la operación para que los barranquilleros cuenten con el servicio de transporte público.

Enfatiza que el Distrito ha dispuesto 42 mil millones de pesos desde el inicio de la pandemia. Esta semana se aportarían recursos por 5 mil millones de pesos.



“Para aliviar la situación de estas empresas se les entregaron aportes y además les permitió no cobrar el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), lo que significa, valga decir que, atendiendo sus particulares condiciones, han recibido más alivios que miles de empresas barranquilleras. Además, en los próximos días el Distrito autorizará el 100% del aforo de usuarios”, subraya el comunicado de Transmetro.



Por último anuncia que ante esta situación, se activará un plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio a los barranquilleros, “ya que se cuenta con los mecanismos legales y técnicos para mantener servicio de transporte público en Barranquilla”, puntualiza la empresa.

