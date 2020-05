Transmetro reactiva su servicio este martes

Tras 62 horas de parálisis, el Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana reanuda operaciones mañana martes 5 de mayo, a partir de las 5:00 a.m.

La decisión fue tomada la tarde de este lunes en reunión virtual a la que asistieron Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, Fernando Isaza, gerente de Transmetro, Libardo García, director del AMB, Rodolfo Ucrós, alcalde de Soledad, Rumenigge Monsalve, alcalde de Malambo, Wilman Vargas, alcalde de Puerto Colombia, Carlos Silvera, alcalde de Galapa, y sus respectivos equipos de gobierno.



La noticia se dio a conocer hace pocos minutos a través de la cuenta de Twitter del mandatario distrital.

“Después de estudiar la situación con alcaldes del @AMBQuilla y gobernadora @elsanoguerabaq hemos decidido restablecer @transmetrobaq a partir de mañana, 5 de mayo, a las 5 a.m. Depende de todos evitar aglomeraciones: usuarios, operadores, supervisores y autoridades”, apuntó.



El pasado sábado 2 de mayo, Pumarejo fue quien anunció la suspensión del servicio de Trasmetro a término indefinido, como medida de control del orden y la salud pública, después de conocerse en redes sociales un video en el que se observaba un bus del Sistema con usuarios a bordo sobrepasando el 35% de ocupación permitida, la noche del viernes 1 de mayo.



Esta suspensión se registra como un hecho histórico en los 10 años de operación comercial de la empresa de transporte, que por primera vez dejó de prestar su servicio por más de 24 horas. Además, convirtió a Transmetro en el primero, de los siete sistemas masivos del país, en interrumpir la prestación del servicio durante la cuarentena nacional.

Normalidad en el servicio

El Sistema Masivo espera una demanda que sobrepase los 28 mil usuarios, teniendo en cuenta que el último día hábil en el que operó, transportó 29.533 personas, el jueves 30 de abril.



Los horarios de rutas troncales serán los siguientes:

R1: 5:00 a.m. a 6:19 p.m.

R10: 5:00 a.m. a 8:58 a.m. / 2:23 p.m. a 6:24 p.m.

S1: 5:39 a.m. 6:59 p.m.

S10: 5:37 a.m. a 9:35 a.m. / 3:00 p.m. a 7:01 p.m.

B1: 5:01 a.m. a 6:24 p.m.

S2: 5:39 a.m. a 7:02 p.m.

B2: 7:26 a.m. a 6:59 p.m.

R2: 7:11 a.m. a 6:44 p.m.