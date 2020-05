Hoy, Transmetro no cuenta con mañana

Transmetro no tiene forma de garantizar sus operaciones a partir de mañana. Todo se debe al déficit que arrastra por la falta de usuarios en medio de la pandemia del covid-19. El sistema masivo de transporte, que funciona en Barranquilla y su área metropolitana, moviliza con la regulación del confinamiento un promedio diario de 30 mil pasajeros. Normalmente registraba 140 mil.

Entre los puntos que agravan el problema se encuentra la deuda que tienen los operadores (Sistur, Metrocaribe) del sistema con las empresas que suministran el combustible



“En el caso puntual de Sistur, la deuda del combustible ya superó los 900 millones de pesos y en total debemos 5.000 millones de pesos a todos los proveedores, como los que se encargan del mantenimiento y otros servicios”, comentó ayer José Picón, gerente de Sistur, razón social a la que pertenecen el 70% de los vehículos con los que trabaja el sistema.



A la realidad de no tener presupuesto para funcionar desde este jueves, se agregó la tensión entre las partes que deben resolver el problema.



Luego de que Ángela María Orozco, ministra de transporte, asegurara que el Gobierno Nacional no cuenta con presupuesto para respaldar los sistemas públicos locales, Juan Carlos Calderón, quien es líder de una de las empresas operadoras de Transmetro, manifestó que Fernando Isaza, gerente del sistema, no les ofrece ir hacia una solución.



“Recibimos una respuesta desafortunada por parte del señor Fernando Isaza. La situación que enfrentamos es por la pandemia y nos dice que desconoce el déficit de los operadores y que no entiende porque alcanzamos a funcionar hasta el 27 de mayo. Nos amenaza con ir hasta todos los términos legales si nosotros no operamos a partir del 28 de mayo”, comentó Calderón en días anteriores.



Por su parte, Fernando Isaza respondió diciendo que no está de espaldas a dialogar con los operadores. Comentó que existe un desacuerdo respecto a la cifra que estos exigen para operar entre el 28 de mayo y diciembre, argumentando que es un margen menor a 75 mil millones de pesos, pero que la voluntad no es abandonar la gestión.

“Es necesario seguir uniendo esfuerzos. Si es un servicio esencial debería tener el mismo tratamiento que los otros servicios. Simplemente han dicho que busquemos plata y a los entes territoriales se le han reducido los ingresos. Hemos buscado también en Soledad, pues el 60% de nuestros usuarios viven allá”, expuso el funcionario.



Se han realizado reuniones con funcionarios de Área Metropolitana y otros entes, pero la solución concreta no aparece.

