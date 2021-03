Así será la operación de Transmetro durante la Semana Santa

Transmetro funcionará en sus horarios habituales durante Semana Santa, a partir de este domingo 28 de marzo hasta el 4 de abril.

Aunque en Barranquilla y Soledad rigen las medidas de toque de queda y pico y cédula, el transporte masivo está exceptuado dentro de las disposiciones del Gobierno Nacional.



De esta forma, los días Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurección, la operación del sistema será igual a la que se maneja usualmente domingos y festivos, con despachos que van de 5:30 a. m. hasta las 7:00 p. m.



La programación de rutas troncales para los días mencionados quedó fijada de la siguiente manera:



B1: 5:30 a.m. a 6:22 p.m.

B2: 7:15 a.m. a 6:55 p.m.

R1: 5:30 a.m. a 6:20 p.m.

R2: 7:00 a.m. a 6:40 p.m.

S1: 6:10 a.m. 7:00 p.m.

S2: 6:08 a.m. a 7:00 p.m.



Por otra parte, los días lunes, martes y miércoles la operación será habitual. Mientras el sábado 3 de abril, Transmetro tendrá su primer servicio a las 5:00 a. m. y el último a las 8:00 p. m.



Los horarios y ciclos de todas las rutas troncales y alimentadoras pueden ser consultadas en la cuenta de Twitter @transmetrobaq, o en la página www.transmetro.gov.co.

BARRANQUILLA

