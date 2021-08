Buses de Transmetro no saldrán a las calles de Barranquilla este martes

Un déficit de operación de 22 mil millones de pesos es la causa del paro, que desde este martes sostendrán las empresas operadoras del Sistema Masivo de Transporte Público de Barranquilla y su Área Metropolitana (Transmetro).



La decisión de Sistur y Metrocaribe, que son los dueños de los buses, afecta directamente a unas 60.000 personas que diariamente se mueven por el sistema.

Cabe recordar que de los 190 vehículos que Transmetro tiene en servicio, 80 están parados desde el pasado jueves, tras la decisión de los conductores de Transcaribe de entrar en paro ante la deuda dos quincenas y unos bonos. Es decir que hoy dejarían de circular los 110 afiliados a Sistur.

“Ya no contamos con dinero para garantizar la continuidad de la operación del sistema, cubrir los costos esenciales de nómina de nuestros colaboradores, pago de la seguridad social, combustible; ni qué decir de pago a proveedores de insumos para la operación y seguridad de la flota, como (repuestos, llanta, aceites, entre otros), y por supuesto las obligaciones financieras derivadas de las operaciones de leasing para adquisición de flota” manifestaron los gerentes de ambos operadores, José Picón, Unión Temporal Sistur; y Juan Carlos Rodríguez, Transurbanos y Grupo Empresarial Metrocaribe S.A. en una carta enviada al alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo.







La reacción del mandatario de los barranquilleros fue clara: “no podemos financiar un sistema que solo mueve 20 por ciento de los usuarios”, dijo Pumarejo, al referirse a que el número de usuarios barranquilleros es bajo, en comparación con el de los municipios vecinos, como Soledad y Puerto Colombia, que parecieran desentenderse de la situación.

El 20 por ciento de los pasajeros de Transmetros son de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El alcalde Pumarejo insistió que la solución definitiva es construir un sistema integrado de transporte público, donde esté Transmetro y todas las líneas de buses de la capital del Atlántico y su área metropolitana, cuyo costo está en cinco billones de pesos.



El mandatario reiteró que Barranquilla hizo su parte, al recordar la entrega 42 mil millones de pesos a Transmetro, durante la pandemia, para que mantuviera el servicio.



La respuesta de los operadores no se hizo esperar. Primero salieron aclarar que Transmetro fue concebido para el 30 por ciento de la demanda de pasajeros en Barranquilla.



Luego explicaron el uso del último aporte de la alcaldía. Explicaron que los 39.714 millones de pesos recibidos fueron distribuidos de la siguiente forma: Para los dos concesionarios de operación 29.906 millones de pesos, para el concesionario de recaudo 4.072 millones millones de pesos y para el ente gestor, es decir la gerencia de Transmetro 5.736 millones de pesos.

Lo que están esperando

Los operadores de Transmetro dicen tener las cuentas claras, y de dónde saldría el dinero para enfrentar esta emergencia financiera.



Aseguran que la Alcaldía de Barranquilla, dentro de los compromisos establecidos con las entidades financieras, prometió la entrega de 10.000 millones con el fin de minimizar el déficit. Los recursos a la fecha no se ha hecho realidad, por los trámites jurídicos.



A estos dineros se sumarían otros 10 mil millones de pesos del Gobierno Nacional, que hacen parte de un plan de apoyo para pagar, parte de las deudas de los sistemas de transporte masivo del país, afectados por la pandemia del Covid-19. Estos recursos saldrán de la Reforma Tributaria, tal como lo aprobó el Congreso de la República.

Transmetro tiene en estos momentos 110 buses en servicio. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Por último están los ingresos del Fondo de Estabilización Tarifaria, que ya se comenzaron a recibir, un recaudo de 100 pesos que obtiene del sistema de transporte público de Barranquilla.



Igualmente los operadores piden a los bancos la liberación de los recursos generados por pasajes en los meses de julio y agosto, “dado que a partir del día 1 de marzo de 2021 para Metrocaribe y el 15 abril de 2021 para Sistur, estas entidades retuvieron los ingresos comerciales”, señalan en la misiva enviada al alcalde.



Aseguran que esto permitirá el flujo de caja inmediato para cubrir las necesidades más importantes como salarios y pagos de combustible.



Con estas fuentes de financiación el gerente de Sistur y Metrocaribe, aseguran se mantendría a flote y no tendrían necesidad de seguir dependiendo de la alcaldía.

Reacción de Transmetro

El gerente de Transmetro, Fernando Isaza, aseguró a EL TIEMPO que ya había un acuerdo con los bancos para que se liberaran estos recursos que permitirían normalizar la operación del sistema. “Estamos a la espera que eso se dé, es solo cuestión de horas”, sostuvo Isaza la mañana de este lunes.

El Transmetro tiene 11 años de estar en servicio. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Sobre la entrega de los 10 mil millones que la alcaldía habría prometido, aseguró que se están mirando si existe la viabilidad jurídica para realizar este desembolso.







Sin embargo al final de la tarde, Pico aseguró que no habían recibido el respaldo de los bancos para hacer el desembolso de los dineros pignorados.



Además enfatizó en que legalmente hay cuatro formas que le permiten a la alcaldía entregar recursos que prometió a los operadores, y calificó la demora como una falta de voluntad política de la administración distrital.



“Los recursos que actualmente tenemos, alcanzaron hasta el 9 de agosto, por lo que nos vemos obligados a dejar de operar el sistema Transmetro”, puntualizan los operadores, que este martes no sacaran los buses a rodar, porque dicen que no tienen ni para el combustible.

