El Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana, Transmetro, operará en su horario habitual de días hábiles, fines de semana y festivos durante esta Semana Santa, que va del domingo 10 de abril hasta el domingo 17 de abril.



“En Transmetro mantendremos nuestra operación habitual para garantizar la prestación del servicio a los usuarios que lo requieran durante los días hábiles de esta Semana Santa. De igual manera, ajustamos la operación los días festivos para seguir conectando a los ciudadanos”, expresó el gerente de Transmetro, Fernando Isaza.

El Sistema operará durante estos tres de manera habitual con el despacho del primer servicio troncal R1 desde Portal de Soledad con destino a Joe Arroyo a las 5:00 a.m. El cierre de operación será a las 10:00 p.m. con la salida del último servicio S1 desde Joe Arroyo hacia Portal de Soledad.

Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección

En estos días el Sistema tendrá la programación habitual de operación vigente para domingos y festivos. El primer servicio R1 será despachado a las 5:30 a.m. mientras que el último S1 saldrá a las 9:00 p.m.



El sábado 16 de abril el Sistema iniciará operaciones de manera habitual a las 5:00 a.m. y como novedad cerrará a las 9:00 p.m. con el último despacho de la ruta troncal S1 desde Joe Arroyo con destino al Portal de Soledad.



Las rutas expresas R40, R10 y S10 no operarán este día, como tampoco lo harán los servicios alimentadores A5-6 Granabastos y A9-4 Carrera 46.

El Sistema tendrá la programación habitual. Foto: Transmetro

Durante los cuatro días la ruta Gran Malecón prestará su servicio de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.



Los usuarios del Sistema pueden consultar en la página web www.transmetro.gov.co el listado completo de las rutas que llevan a cada una de las parroquias de Barranquilla y el área metropolitana.



Los horarios e intervalos de servicios de las rutas troncales y alimentadoras pueden ser consultados en las redes sociales del Sistema.



Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar a los facilitadores presentes en las estaciones, comunicarse con la línea de atención al cliente 605-3712222 o en la cuenta de Twitter @transmetrobaq

