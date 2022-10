“Barranquilla está a una hora de Barranquilla”, dice el ciudadano Óscar Ariza, quien se moviliza por la Circunvalar, sentido norte – sur, a la altura de la carrera 53, del norte de la ciudad, y quedó en medio de un trancón a las 12 del mediodía.



En el mismo ‘nudo’ quedó Byron Valencia, pero a las 7 de la noche. Busca regresar en un bus de transporte público a su casa y asegura que lleva 45 minutos sin avanzar más de dos kilómetros, aproximadamente.

Trancones en el norte de Barranquilla y su área metropolitana. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

“No hay movilidad, no hay vías, no hay autoridad. Vía 40, Circunvalar, Cordialidad, la (calle) 17, la (calle) 30. Barranquilla, intransitable por donde quiera que te metas”, expresa el joven barranquillero.



Son palabras sobre una situación que tiene al borde del desespero a gran parte de los habitantes de la ciudad, sin importar el vehículo en el que se transporten, quienes han mostrado su descontento y visto cómo pasan más tiempo a bordo de un automotor para trasladarse de sus viviendas al trabajo o estudio, y viceversa.



De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), a través de la Encuesta Pulso Social, de agosto de 2022, el promedio de tiempo que se demora un ciudadano de Barranquilla y área metropolitana en su viaje de ida al trabajo es de 47,4 minutos.



En esa lista de 23 ciudades, la capital del Atlántico solo es superada por Bogotá (58,8 minutos). Este registro no deja de inquietar si se tiene en cuenta que la población de Barranquilla es de 1,2 millones de habitantes y la de la capital del país es de 7,9 millones.



Esta cifra no coincide con las que maneja la Secretaría de Tránsito Distrital que, respaldada por estudios realizados en el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), señalando que, en promedio, el 47,7 por ciento de los viajes tienen una duración inferior a 30 minutos.



“Para los automóviles se tiene un tiempo de viaje promedio de 28 minutos, para las motos de 22 minutos, para el transporte público colectivo de 52 minutos, para el servicio público de taxis de 29 minutos y para las bicicletas de 22 minutos”, precisa.

Las obras en las vías principales

El panorama se torna complejo ante una serie de obras públicas que se realizan en simultáneo en las vías principales de la ciudad, como lo son la Cordialidad, la Circunvalar, la vía 40, la calle 30 y la prolongación de la carrera 51B, por lo que buscar rutas alternas es una “tarea difícil”, según describen los afectados.



Es así como, en medio de los atascos, se hacen visibles casos de intolerancia, como discusiones entre conductores, conductores y peatones, y otro tipo de hechos como los choques simples y múltiples, incrementando la magnitud del trancón.



Para el analista en movilidad y seguridad vial, Isidro Ruiz Estrada, esta problemática tiene una base histórica en Barranquilla y es la que tiene que ver con su crecimiento habitacional, entre otros aspectos, en contraste con el sistema vial.



“Uno de los factores es la densificación en áreas, especialmente en el norte de la ciudad, donde antes no se presentaba esta situación, como por ejemplo en la avenida Circunvalar”, manifiesta Ruiz.



Otro de los aspectos que alimenta el tráfico pesado en la capital del Atlántico, según considera el experto en la materia, es la “insuficiente” oferta del transporte público de la ciudad y el área metropolitana.



“La única ciudad en el país que ofrece un servicio completo es Medellín, que tiene línea de Metro, integrado con buses y metrocable. O Barcelona, en España, con una variedad en el servicio”, expresa Ruiz Estrada.



Mientras que el último factor que apunta el hombre es el tema de las “obras sin planificación”, que terminan por reducir el paso en las vías, generando ‘embotellamientos’.



“Se tienen que tener en cuenta las lluvias”, para agilizar los trabajos y que el trauma en las carreteras sea por menor tiempo.

Revive el debate del pico y placa a particulares

El analista señala que la ciudad “es lenta” en materia de movilidad, calculando que la velocidad promedio “no es mayor a 50 kilómetros por hora” y que un viaje de la calle 72, en el norte, hasta el barrio Manuela Beltrán, en el área metropolitana, no baja de una hora.



“El tráfico en Barranquilla es un desastre. ¿Para cuándo el pico y placa a los (vehículos) particulares?”, dice Said Machacón, quien así como otros ciudadanos y un sector del transporte público, revive el debate por esta restricción.



Ante este cuestionamiento, hecho llegar por EL TIEMPO a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, la dependencia explicó que es una medida con la cual se busca disminuir la externalidades asociadas al transporte.



“Para el caso de Barranquilla, si bien en algunos puntos de la ciudad se presenta congestión, esto hasta el momento se ha evidenciado que es puntual y acotado en rangos específicos de tiempo. Por lo tanto, aunque es importante monitorear los indicadores de movilidad, actualmente no se evidencia la necesidad de implementar esta medida”, indica.



En esto último coincide Ruiz Estrada con las autoridades, asegurando que el pico y placa “aplaca la congestión momentáneamente”, pero, según las experiencias en otras ciudades donde sí rige la restricción, ha motivado a comprar y tener más de un vehículo particular por familia.



“En definitiva, la solución a los trancones en Barranquilla es tener un sistema de transporte público eficiente, que motive a hacer uso de este y no de los carros particulares”, sostiene el experto.

La herramienta tecnológica que anuncia el Tránsito

Frente a las inconformidades por la movilidad de la ciudad, esta Secretaría destaca que está ejecutando y preparando estrategias con el fin de contrarrestar la problemática, como la implementación de microintervenciones que permiten organizar el tráfico en puntos conflictivos y la red semafórica que es monitoreada y optimizada.



“Actualmente, se está articulando con la Gerencia de las TICs la implementación del centro de monitoreo y gestión del tránsito, el cual permitirá en tiempo real informar a los usuarios de la vía de posibles cierres y demoras, y de igual manera hacer ajustes en la programación de los semáforos e implementar el apoyo en vía con el personal operativo y de la Policía”, anuncia.



Adicionalmente, indica que se realizan cambios de sentido de circulación vial y reordenamientos viales en algunas zonas de la ciudad, el más reciente es el proyecto piloto que se implementó en el barrio Olaya.



Asimismo, por las obras en Barranquilla, se presentan contraflujos, cierres parciales, desvíos, auxiliares de tránsito, entre otras medidas para mitigar los efectos que la ejecución de los trabajos ocasionen.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez