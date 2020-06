Trabajadores del Cari Mental protestan por tres meses sin pago

Un grupo de enfermeros y asistentes de enfermería, entre otros, paralizaron ayer sus labores en el hospital Cari Mental, como una forma de protestar por la deuda de tres meses sin salario, además de prestaciones sociales y la falta de material de bioseguridad para cumplir su trabajo.

Desde las 8:00 a. m. el grupo de trabajadores salió a la puerta de la edificación en señal de protesta, y habló con los medios de comunicación sobre la difícil situación que están viviendo.



“Estamos exigiendo no más terciarizacion, exigimos un contrato directo con el hospital no queremos más cooperativa, queremos un salario digno”, dijo uno de los trabajadores de la salud que participó en la jornada.



Aseguran que están trabajando con tapabocas en mal estado, prácticamente sin medidas de protección contra el covid-19. También denuncian que ya 14 trabajadores de la institución ha resultado positivos.



Cabe recordar que hace dos semanas murió Fabián Palacios Pulido, de 48 años, un auxiliar de enfermería del Cari Mental, quien había denunciado que no tenía los materiales de protección para su trabajo y la deuda de tres meses de salario.

En estos momentos hay unos 90 trabajadores, cuya vinculación al hospital es a través de una cooperativa, e Asauinsa S.A.



Otro grupo está directamente con el hospital y esos trabajadores no tiene problemas ni de salarios de indumentaria para trabajar.



“Los trabajadores de planta tienen todo, a nosotros nos mantienen expuestos, trabajando turnos de 24 horas y sin salario, no es justo”, aseguran los trabajadores que piden no ser nombrados.



REDACCIÓN