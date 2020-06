Trabajadores de Aseo Técnico realizan plantón en Barranquilla

En la mañana de este jueves, un centenar de trabajadores de la empresa de Aseo Técnico, de Barranquilla, se manifestaron con un plantón frente a las instalaciones de la base de operaciones pidiendo estabilidad laboral.

(Lea también: ¿Por qué restos de 'Pupileto' no fueron cremados si tenía covid-19?)

El hecho generó una parálisis en el servicio de aseo a la ciudad. Sin embargo, en diálogo con la Policía que se acercó hasta el lugar, se abrió poco a poco el espacio para la salida de los camiones con los que se da la operación.



La preocupación de los trabajadores que llevan a cabo la manifestación radica en que a partir del 30 de junio cesa Aseo Técnico como compañía encargada del aseo en Barranquilla, entregando las operaciones a Triple A.

Por lo anterior, un total de 850 empleados, entre ellos los hombres conocidos entre la ciudadanía como ‘Escobitas’, quedarían sin empleo, de acuerdo con las declaraciones de David Ospino, presidente de Sintraseo.



“Estamos solicitando estabilidad laboral. Nos hemos reunido con los encargados, con la Triple A y la política es que el 30 (de junio) se acaba esto y quedamos botados, nos quedaremos en la calle”, manifestó el dirigente sindical.

(Le puede interesar: Pese a expansión de covid, Fenalco pide abrir comercio en Cartagena)

Ospino sostuvo que los que permanecían en labores están siendo presionados para que “no paren”, aunque más adelante “van a quedar botados”, por lo que pide un diálogo con la administración distrital y seguir laborando con Triple A a futuro.



En el plantón hubo preocupación, ya que los participantes no tuvieron en cuenta el distanciamiento social y algunos tampoco no usaban elementos de protección como el tapabocas. Lo que sí tenían era las cartas en las que la empresa Aseo Técnico les anuncia desde mayo la no prórroga de sus contratos a término fijo.

(Le recomendamos: El llamado de auxilio del municipio al que se lo podría tragar un río)

Con respecto a la situación, Triple A informó que la operación se normalizó después de las 9:00 a.m.



“Triple A informa que, durante más de tres meses, ha llevado a cabo de manera abierta y con todas las garantías, el proceso de incorporación del nuevo personal que estará a cargo de la operación de recolección y transporte; proceso en el que también han tomado parte los trabajadores de la empresa contratista”, comunicó.

Además, rechazó las acciones y vías de hecho que van en contra de la operación de aseo para la ciudad y municipios que atiende.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

@DeJhoLopez