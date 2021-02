Toque de queda y ley seca para este fin de semana en Atlántico

Desde las 7:00 p.m. de este viernes (12 de febrero) comenzó a regir nuevamente el toque de queda y ley seca, decretados por el gobierno departamental, en los 22 municipios del Atlántico, con el propósito de preservar la salud y la vida, evitando la propagación del covid-19.



El llamado de las autoridades en el departamento es a quedarse en casa durante este fin de semana, que según el calendario corresponde a las fechas del Carnaval.

El secretario del Interior y Gobierno del departamento, Yesid Turbay explicó que el toque de queda y la ley seca inició desde las 7:00 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. de este sábado. El toque de queda se retoma hoy desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del domingo y luego el domingo de las 2 p.m. a 5:00 a.m. del día lunes.



"Muy importante pedirle a la comunidad el mismo comportamiento que se tuvo el fin de semana pasado, donde disminuyeron las riñas, las lesiones personales, donde hubo un comportamiento excelente por parte de la mayoría de los habitantes del departamento del Atlántico”, dijo Turbay.



(También: Un Carnaval para celebrar en la casa)



Son 700 uniformados de la Policía y el Ejército quienes realizan los controles operativos en los municipios del Atlántico.



El fin de semana anterior fueron intervenidas 46 fiestas clandestinas en diferentes municipios, presentándose 32 riñas, imponiendo un total de 295 órdenes de comparendos a ciudadanos que no acataron las medidas.

Muy importante pedirle a la comunidad el mismo comportamiento que se tuvo el fin de semana pasado, donde disminuyeron las riñas, las lesiones personales, FACEBOOK

TWITTER

Con esta medida, se prohíbe la circulación de todos los habitantes del departamento.



La medida tiene excepciones y, en ese sentido, se permite la asistencia y prestación de servicios de salud, así como la adquisición de bienes de primera necesidad tales como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.



Las tiendas o supermercados sólo prestarán sus servicios mediante domicilios o plataformas electrónicas.



El decreto del gobierno departamental también ordena que bajo ninguna circunstancia están permitidas las siguientes actividades:

PUNTOS CLAVE Eventos, públicos o privados, que impliquen aglomeración de personas. Discotecas y lugares de baile. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Lea aquí más noticias de Colombia

BARRANQUILLA