Toque de queda y ley seca en el Atlántico durante puente festivo

De manera concertada con los alcaldes municipales, la Gobernación del Atlántico decretó las medidas de toque de queda y ley seca durante este puente festivo. La intención es disminuir la propagación del covid-19 en el departamento.



Las medidas mencionadas cobijan a los municipios y no al Distrito de Barranquilla.

Tras una reunión virtual liderada por la secretaria de Salud, Alma Solano, y el secretario de Interior del departamento, Yesid Turbay, los alcaldes de los 22 municipios atlanticenses establecieron el alcance de las medidas y sus horarios.



A partir de este domingo a las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 22 de marzo. De igual forma, desde el lunes a las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a.m. del martes 23 de marzo.

Compleja situación

“En marzo estamos viendo un aumento comparado con el mes de febrero, no esperábamos este comportamiento para este momento de la pandemia, el cual está por fuera de los cálculos que teníamos basados en el comportamiento del virus. En el departamento, con corte al 18 de marzo de 2021 se han registrado 51.267 casos de covid-19. De esa cifra, 47.952 personas ya se recuperaron y 1.870 han fallecido", explicó Alma Solano, secretaria de Salud del Atlántico.



"Hoy en todo el departamento se registran 1.227 casos activos. El incremento de casos nos obliga a reforzar las medidas de autocuidado para la prevención del Coronavirus”, explicó la funcionaria, quien agregó que Soledad es el municipio con mayor números de muertes, mientras que Santa Lucía es el que menos casos contabiliza.



En el departamento la ocupación en UCI es del 69%. “El incremento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos está creciendo demasiado rápido, por ello es urgente tomar medidas restrictivas”, sostuvo Solano.

