Toque de queda y ley seca en Barranquilla comenzarán a las 6:00 p.m

A medida que pasan las horas y el incremento de contagios de covid-19 aumentan en esta capital, la administración distrital busca endurecer las medidas para contener la situación.



La última medida ordena que desde este miércoles 31 de marzo el toque de queda y la ley seca en el Distrito de Barranquilla comenzarán a las 6:00 p.m.

“Esta decisión, adoptada mediante decreto 056 de 2021, se toma de manera concertada con el Ministerio de Salud, con el fin de mitigar los efectos de la conducta que más está causando contagios: la reunión familiar y social en los hogares sin protocolos de bioseguridad”, señala el comunicado expedido por la administración.



La medida que entra a regir mañana será en los siguientes días y horarios:

Miércoles 31 de marzo a las 6:00 p.m. Jueves 01 de abril a las 5:00 a.m.

Jueves 01 de abril a las 6:00 p.m. Viernes 02 de abril a las 5:00 a.m.

Viernes 02 de abril a las 6:00 p.m. Sábado 03 de abril a las 5:00 a.m.

Sábado 03 de abril a las 6:00 p.m. Domingo 04 de abril a las 5:00 a.m.

Domingo 04 de abril a las 6:00 p.m. Lunes 05 de abril a las 5:00 a.m

