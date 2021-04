Habrá confinamiento en Barranquilla y Atlántico el fin de semana

Teniendo en cuenta los índices que registran hoy Barranquilla y el Atlántico en lo relacionado con la pandemia del covid-19, el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera anunciaron medidas extremas que operarán desde mañana.



En Barranquilla y el resto del Atlántico regirá el toque de queda desde este viernes, a las 6 p. m., hasta las 5 a. m. del lunes.

En la misma intervención, Pumarejo sostuvo que en Barranquilla seguirá operando el toque de queda de 6 p. m. a 5 a. m., entre los días 12 y 19 de abril.



Igualmente, se mantendrá en la urbe la medida de pico y cédula a partir del lunes, regulando cada día entre los dígitos pares e impares en los que finalizan los documentos de identidad.



La crisis actual en materia de covid-19 en Barranquilla y el resto del Atlántico se evidencia en varios aspectos. Uno puntual es que en la primera ola de la pandemia apenas el 1 % de los contagiados iba a los hospitales, usualmente de manera tardía. Así, la tasa de letalidad alcanzó a ser del 5 %.



En el pico actual, 15 de cada 100 buscan inmediatamente camas de hospitalización o urgencias, porque tienen más confianza en las clínicas, y la letalidad ha bajado al

1 %. A esto se suma que la ocupación de las UCI en la ciudad esta semana ya superó el 90 %.



“¿Eso qué quiere decir? Que con mayor demanda estamos salvando cinco veces más vidas que hace un año. Lo ideal, sin embargo, no es que lleguen al hospital o tengan a disposición una UCI. Lo que queremos justamente es que no tengan esa necesidad. Pero los contagios, quebrantando todos los escenarios, siguen subiendo como no lo habían hecho durante este año de pandemia", expuso el alcalde Pumarejo.



Por su parte, la gobernadora Elsa Noguera expresó: “Estamos observando unas dinámicas del virus sorprendentes, que están siendo objeto de análisis por parte del INS. La velocidad de contagio es absolutamente atípica, en nuestra región y otras zonas del país".



"Lo que sabemos es que esta tercera ola está afectando a pacientes de clase media de los estratos 3 y 4, trabajadores formales, pertenecientes al sistema contributivo, que probablemente por la fatiga que produce la pandemia o la confianza que trajo la vacunación, se contagiaron y llevaron el virus a sus hogares”, agregó.



De acuerdo con las cifras de la administración distrital, Barranquilla aumentó el número de camas de UCI. Cuenta con 813 unidades y así duplica la capacidad instalada por cada 100.000 habitantes de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Estadísticas que alarman

En el Atlántico se registraron ayer 55 muertes por covid-19, de las cuales 40 fueron en Barranquilla. Desde el comienzo de la pandemia, el departamento cuenta con 4.842 decesos, 2.699 ocurridos en su capital.



En lo que va corrido de abril y desde el cierre de marzo, los niveles de contagio también han resultado considerablemente altos.



- Miércoles 31 de marzo: 2.047 contagios.



- Jueves 1.º de abril: 2.563 contagios.



- Viernes 2 de abril: 2.147 contagios.



- Sábado 3 de abril: 2.765 contagios.



- Domingo 4 de abril: 2.506 contagios.



- Lunes 5 de abril: 2.485 contagios.



- Martes 6 de abril: 2.880 contagios.



- Miércoles 7 de abril: 2.752 contagios.

BARRANQUILLA

