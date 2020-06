Barranquilla fortalece toque de queda y más medidas contra el covid-19

Entre el próximo miércoles 1 de julio y el 15 del mismo mes, se harán extremas una serie de medidas, con las cuales la Alcaldía Distrital busca tener impacto frente a la pandemia del covid-19.

“Lo que dicen los escenarios de prospectiva elaborados por nuestro equipo de gobierno, con el apoyo del grupo de expertos que nos acompaña, es que no hemos salido del momento más crítico del ciclo epidemiológico. Hemos hecho un esfuerzo para reducir la tasa de contagio y todavía no podemos bajar la guardia. Por eso, hemos decidido extender hasta el 15 de julio, las restricciones y el aislamiento preventivo, en concertación con el Gobierno Nacional”, comentó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.



Con este panorama las medidas son:



- Habrá de queda de 24 horas el viernes 3 de julio. En dicha jornada se cumplirá

el Día sin IVA, en el cual por disposición del Ministerio del Interior, solo se harán transacciones a través de medios digitales.



- El toque de queda también aplicará diariamente en horario nocturno y por 24 horas los fines de semana.



- El comercio de productos no esenciales, deberá permanecer cerrado hasta el 15 de julio.



