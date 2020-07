El coronavirus le bajó el tono a celebración de la Virgen del Carmen

La devoción por la Virgen del Carmen se siente en Barranquilla y gran parte del Caribe colombiano cada vez que se acerca el 16 de julio, día cuando se celebra con fervor en las calles e iglesias. Sin embargo, este año la crisis generada por la pandemia obligó a las autoridades a expedir decretos y prohibir cualquier celebración religiosa.



La emergencia sanitaria por covid-19 y el aislamiento preventivo obligatorio determinado por el Gobierno Nacional le han bajado el volumen a esta fiesta, considerada como de las más alegres y concurridas de la comunidad católica en esta zona del país.



Y no es para menos, la Virgen del Carmen es la patrona de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, y de los marineros y de los conductores, quienes la ven como una madre y protectora que los guía y acompaña.

Hay un amor muy grande por la Virgen del Carmen en la costa. Nuestros abuelos nos enseñaron a quererla y ahora hace parte de nuestra tradición

"Hay un amor muy grande por la Virgen del Carmen en la costa, nuestros abuelos nos enseñaron a quererla y ahora hace parte de nuestra tradición", dice José Vicente Urueta Cervantes, miembro de la iglesia San Antonio de Padua, de Sabanalarga (Atlántico), municipio donde se celebra fervor esta fiesta.



En Barranquilla y en los municipios del Atlántico, la Alcaldía Distrital y la Gobernación del departamento anunciaron que a partir de las cero horas (00:00) del 16 de julio toque de queda, el cual regirá por 24 horas.



En esta fecha, explicó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, no habrá procesiones ni celebraciones religiosas que impliquen aglomeraciones. "A partir del 17 de julio, se levanta el toque de queda".



El ruido con que llega desde la víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen este año tampoco se ha sentido, pareciera que el coronavirus opacó todo.



Días previos a la celebración es común escuchar el estallido de la pirotecnia (voladores) que le recuerdan a los devotos que se acercan la fiesta de la patrona. En las emisoras no deja de sonar el tema de los Hermanos Zulena: 'La Virgen del Carmen'



No Hay Cosa Más Bonita Que Sentirse Uno Con Fe

Y Tener Devoción Por Cualquier Cosa En La Vida

Porque Desde Muy Niño Me He Podido Convence'

Que La Virgen Del Carmen Es Mi Santa Preferida



Pero es una celebración que, además del ruido que puede generar, pone a trabajar a la policía.



El año pasado para esta celebración se registraron 28 capturas por diferentes delitos y la aprensión de 168 personas que fueron llevadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por participar en riñas y violación al código de Policía.



Sin embargo, la celebración se hará bajo las órdenes de las autoridades, porque la devoción se mantiene viva.



En las parroquias están invitando a los devotos de la Virgen del Carmen a colocar velas en las puertas y balcones, rezar el rosario para pedir por el fin de la pandemia, porque como dice el tema de los hermanos Zuleta: 'Oye linda virgencita, escúchame mis Plegarias, te llevo en mi medallita como reliquia sagrada'.

