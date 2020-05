Toque de queda en Barranquilla los fines de semana

A partir de esta semana, en Barranquilla los sábados y domingos no está permitido salir a la calle, excepto a trabajar. Así lo determinó el alcalde Jaime Pumarejo Heins, la anoche de este martes tras adoptar un paquete de medida de restricción de máxima de circulación, encaminada a aumentar el control de contagios por el covid-19 en esta capital.

Esto implica que durante el fin de semana las personas solo podrán salir de su casa a trabajar y a emergencias médicas, hasta que se levanten las medidas de aislamiento obligatorio el 25 de mayo.



Entre las nuevas disposiciones Pumarejo les recuerda a los barranquilleros que el uso de tapabocas continúa siendo obligatorio en la calle y espacios públicos.

Las actividades no permitidas sábado y domingo son: fiestas, reuniones familiares en ocasión al día de la madre, actividad física, serenatas, vendedores informales, atención al público en supermercados y mercados públicos. Solo podrá comprarse a domicilio.



En el decreto también se señala que todos los ciudadanos, sin excepción, podrán realizar actividad física individual de lunes a viernes, en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. Para esta actividad no rige el pico y cédula en este horario. Por otra parte, las mascotas podrán salir a hacer necesidades fisiológicas.



Mientras que el 'Pico y cédula' a partir del próximo jueves 7 de mayo, en Barranquilla será de un dígito por día de lunes a viernes. No coincide con el 'pico y cédula' de los municipios del Atlántico. “El objetivo de esta medida es que las personas solo salgan un día a la semana”, señala el alcalde.El nuevo 'pico y cédula' en Barranquilla quedará de la siguiente manera: Jueves 1, Viernes 3, Lunes 5, Martes 7, Miércoles 9, Jueves 0, Viernes 2, Lunes 4, y Martes 6 y Miércoles 8.

Medidas en municipios

Ante el incremento de los casos de contagio del coronavirus en Soledad, Malambo y Sabanagrande, la Gobernación del Atlántico y alcaldes de estos municipios tomaron la decisión de implementar toque de queda a partir del día de anoche a las ocho p.m. el toque de queda en estas localidades.



La medida entra en vigencia a partir de anoche a las ocho de la noche y será evaluada el próximo domingo. El decreto también establece la restricción o prohibición del consumo de bebidas alcohólicas.

Solo podrán circular aquellos que están dentro de las excepciones tal como trabajadores de la salud, vigilancia, domiciliarios y quienes hacen parte de los sectores que han comenzado a laborar.



En el último reporte de contagiados por coronavirus, entregado la tarde de este martes, en Atlántico se habían registrado 61 casos y 50 en Barranquilla, con 4 muertos en esta capital.



“Insistimos en que primero es la vida, por eso tomamos medidas muchos más drásticas que serán evaluadas el domingo. Esto es en serio, el coronavirus genera muerte y dolor. Por favor, permanezcan en casa. Quienes tienen que salir deben llevar permanentemente el tapabocas, mantener el aislamiento social y el lavado permanente de las manos”, puntualizó la gobernadora, Elsa Noguera.



