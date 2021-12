“Es impresionante la felicidad que me embarga en estos momentos. Mi hijo volvió a nacer”. Estas son las primeras palabras de Clara Rolong al compartir la emoción que siente ya con la tranquilidad de saber que su hijo, el patrullero Tomás Blanco Rolong, fue liberado.



En diálogo con EL TIEMPO, desde el municipio de Tubará (Atlántico), contó este lunes que pasó de la oscuridad a un panorama lleno de luz y de esperanza en cuestión de 24 horas, tras conocer la noticia proveniente de Nariño.

Allá fue retenido contra su voluntad el joven atlanticense, de 23 años. Más exactamente ocurrió el pasado sábado 25 de diciembre en el corregimiento La Esmeralda, del municipio El Rosario, cuando presuntos disidentes de las Farc detuvieron el vehículo de servicio público, lo identificaron y se lo llevaron a un sector desconocido.

La última vez que había visto a su hijo

Blanco Rolong se encontraba en su pueblo natal de visita hasta que le llegó la hora de reportarse a la institución en el sur del país. En medio de la nostalgia por verlo partir en vísperas de la Navidad, sus familiares lo acompañaron hasta el último momento.



“Yo lo despedí en el aeropuerto de Barranquilla el 22 (de diciembre) y seguimos en conversación hasta que me extrañó, porque él es cumplido: ‘mami, estoy por aquí’, ‘mami, mira el GPS’ ”, recordó la mujer, de 49 años, cuando empezó a presentir lo peor.



Sin embargo, trató de tranquilizarse. Pensó que la escasa señal que le llega a los teléfonos celulares en ese sector era la causa para perder contacto con el joven.



“Esa vez fue la noche más larga. Todas estas tres noches fueron las noches más largas de mi vida. Fue un tiempo oscuro, pero siempre con la fe y la esperanza puesta en Jehová que la luz iba resplandecer, como finalmente me lo cumplió”, expresó.

Esta fue la prueba de supervivencia. Foto: De video

Así se enteró de la liberación de Tomás Blanco

El drama del cautiverio de Blanco se sintió por las pequeñas calles de Tubará, por donde se regó la invitación en la mañana del domingo a una velatón programada para las 7 p. m. en la Plaza de las Madres.



Los organizadores pidieron la solidaridad de la población, que cumplió puntualmente a la iniciativa con vestimenta blanca, velas y tapabocas. Dirigieron oraciones a Dios por la liberación de su coterráneo y, como si tratara de una “respuesta divina”, según cuentan, se enteraron que estaba libre, en medio de las súplicas.



“Mi general se comunicó ya cuando lo tenían en su poder y ellos son los que me dan la razón. Nace en una llamada telefónica, fue la llamada más esperada y la más maravillosa que he recibido en toda mi vida. Agradezco a todo el pueblo de Tubará por ese gran apoyo”, dijo la madre.



Sobre los detalles del nuevo contacto con su hijo, relató: “Anoche, mi general me lo pasó por una videollamada. Lo pude ver, lo pude escuchar, ¡sí! Fue un momento muy emocionante. Yo lo vi y está bien, está muy bien, gracias a Jehová y gracias a todas las personas que hoy me dan esa felicidad. La institución, la Policía Nacional nunca me dejó sola…”.



Clara Rolong debió parar su relato en ese momento. La emoción que la embarga le cortó las fuerzas para hablar y ahora solo espera el instante en que pueda recibirlo con todo el cariño de una madre que, por un tiempo considerable, le arrebatan toda comunicación con su hijo sin razón.



