La Feria Internacional del Libro en Barranquilla, Libraq, se pospuso hasta junio en 2024. El evento que tendría lugar este 23 y 24 de septiembre en la capital del Atlántico ha sido reemplazada por ‘Libraq a la Plaza’, una iniciativa, liderada por la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena), que ofrecerá a las familias barranquilleras un espacio de encuentro en torno al libro y la lectura.



¡Estamos preparándonos para que la 4ta edición de #LIBRAQ sea inolvidable! Del 20-24 de septiembre en La Antigua Aduana. Libros, lectores, invitados nacionales e internacionales. Conversaciones, talleres y actividades en torno a #MITOS. Libros por montón. pic.twitter.com/ItQCKQhjUW — FeriaLibraq (@ferialibraq) July 8, 2023

Foto: Guillermo González / ADN

En diálogo con EL TIEMPO, Juan José Jaramillo, director de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena), organizadores de la Libraq, indicó que la misma se pospuso debido a que no se logró a tiempo el apoyo y recursos económicos que un evento del “tamaño, calidad y expectativas que genera esta feria”.



“Llegamos a la conclusión que lo mejor era aplazarla, tomando la decisión después analizar otras fechas y confirmar el calendario de este año estaba ya copado a nivel nacional con este tipo de actividades”, expresó Jaramillo.



Asimismo, indicó que con este cambio de fecha, la Libraq queda como la primera feria que abre el calendario del segundo semestre de las ferias regionales.



Sobre la falta de recursos, el directivo aseguró que si bien “las empresas no nos han cerrado las puertas”, si hay un tiempo requerido para pasar las propuestas y que estas hagan parte del presupuesto.



“Uno tiene que suscribir el presupuesto para que ellos nos incluyan en su inversión social. Pero pensamos en que no se dejara de hablar de la Libraq, y por esa razón planeamos que siguiera la idea de la ‘Libraq a la Plaza’”, puntualizó Juan José Jaramillo.



La programación se desarrollará los días 23 y 24 de septiembre, en la Plaza de la Aduana y demás espacios del Complejo Cultural, ofrecerá a sus visitantes charlas, conferencias y talleres con autores invitados, además de la oportunidad de poder vivir un auténtico encuentro con los libros y la lectura.



La cuota internacional será el caricaturista Baruti Kandolo, conocido como Barly Baruti, de El Congo. También las escritoras colombianas Andrea Mejía, Juanita Hincapié y Rodrigo Bastidas, entre otros. La cuota local estará a cargo del barranquillero Johny Insignares. El ingreso será de forma gratuita para el público.

FLOR DÍAZ OSPINO

Corresponsal de EL TIEMPO en Barranquilla

En X (antes Twitter): @fdiazos