La Armada incrementará operativos contra pesca ilegal de tiburones

Evitar que la captura de tiburones en su jurisdicción de la Costa Caribe se vuelva una actividad recurrente como sí se registra en el Pacífico, es una tarea que se ha impuesto la Armada Nacional, luego de detectar un caso en el sector de Puerto Velero, en el departamento del Atlántico.

“Los operativos de control si son frecuentes, de hecho todas las embarcaciones que llegan pasan por el registro de Guardacostas, pero este tipo de delitos no se había presentado. De hecho, es una práctica que de pronto se vuelve muy común, o recurrente en el Océano Pacífico. Aquí en el Atlántico, no tanto y mucho menos en el sector del departamento del Atlántico. Estamos atentos y vigilantes porque no queremos que se vuelva recurrente acá”, comentó el capitán de Corbeta, Manuel Higuera, comandante de la estación de Guardacostas de la Armada Nacional, en Puerto Velero.



Agregó que el operativo, llevado a cabo al caer la tarde del viernes, permitió hallar en el interior de la embarcación pesquera Sarrally cinco tiburones muertos, pero con todas sus aletas cortadas, lo cual se constituye en un delito.



“Es una embarcación que va retornando después de una faena de pesca. Y como se hace la tarea de registro y control por parte de la sección de Guardacostas, en el momento de hacer la visita se encontró que había unos tiburones a los cuales les habían cercenado las aletas”, explicó Higuera.



De acuerdo con el oficial de la Armada, esta es una práctica que está prohibida tanto en la normatividad nacional como en la internacional.

Lo pescado quedó bajo la custodia de la Aunap; las personas capturadas, a la Fiscalía; y la embarcación, a Capitanía de Puertos. Foto: Cortesía portal zonacero.com

“Lo que dice la regulación es que los tiburones en el momento en que se capturan, digamos por la práctica de pesca deben llegar completos hasta el sitio de acopio, pues evidentemente aquí no sucedió. Se encontraron a bordo cinco tiburones de buena talla y todas sus aletas habían sido cercenadas. A raíz de eso se procede a la captura de las personas, son ocho en total, cinco colombianos y tres venezolanos”, señaló.



Los capturados fueron entregados a disposición de la Fiscalía, como autoridad competente, mientras que el producto de la pesca pasó bajo custodia de la Autoridad Nacional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).



En cuanto a la embarcación quedó en poder de la Capitanía de Puerto que investiga la no presentación de la documentación pertinente a la Armada. “Iniciamos una investigación para verificar todo el tema de los permisos y licencias que deben tener las personas para realizar esas actividades”, concluyó el oficial.

Redacción Caribe

EL TIEMPO

Barranquilla