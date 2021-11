Rebrote de covid-19 amenaza con dañar las fiestas en Barranquilla

“Esto se va a volver a poner maluco, si la gente no se cuida”. La advertencia es de Rafael, un veterano enfermero intensivista, al asegurar que ha visto mucho dolor y tristeza durante esta pandemia, y que las cosas se pueden salir de control para esta temporada de fiestas de fin de año y precarnavales en Barranquilla, si no hay autocuidado.



Rafael dice sin espabilar, mientras se acomoda el tapabocas, que todos los días están llegando pacientes con covid-19. La mayoría son personas que no se vacunaron.

La preocupación de Rafael no es un secreto en la ciudad, donde ya están las alarmas encendidas ante el incremento en los contagios en las últimas semanas, a lo que las autoridades de salud han denominado “la pandemia de los no vacunados”.



El mismo secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, no dudo en confirmar que el cuarto pico del covid-19 llegó a Barranquilla.

“Desde hace más de tres semanas, Barranquilla viene presentando un cuarto pico de brotes de contagio”, dijo el funcionario, al explicar que a través de los análisis y reportes han identificado que el 80 por ciento de las personas infectadas, entre los 20 y 40 años, son quienes no se han vacunado.

Este número de contagios, que por días llega a los 100, se ha sostenido. En estos momentos la capital del Atlántico mantiene la hospitalización por coronavirus en el 1 % y 5 % en las UCI en adultos.



De acuerdo con el reporte del Distrito, en la ciudad hay 2.135 casos activos, siendo el barrio el Santuario, en el sur, el que más casos activos registra: 15.



En los centros hospitalarios hay 53 personas bajo observación médica por covid-19, y 32 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Barranquilla cuenta con 742 camas UCI, de las cuales 52 tienen pacientes con coronavirus, 390 con otras patológicas y 300 están disponibles.



En las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 300 nuevos contagios en Barranquilla y 146 en poblaciones del departamento. La cifra más alta desde que se reportó el inicio del tercer pico en esta zona del país.



Barranquilla superó el millón de primeras dosis de la vacuna contra el covid- 19, lo que le permite alcanzar una cobertura del 80 por ciento de inmunizados; es decir, 8 de cada 10 ciudadanos ya tienen al menos una dosis del esquema.



El 90 por ciento de los mayores de 50 años, la población de mayor riesgo, ya tiene sus esquemas completos de la vacuna.

Días de fiestas los que más preocupan

El comentario en las calles y esquinas de la ciudad coincide con la afirmación del enfermero. La situación podría emporar por la temporada de gran interacción social que se registra en noviembre y diciembre, meses de celebraciones y fiestas, además de la temporada de carnavales que son en enero y febrero del 2022. “Son cuatro meses de fiestas los que se vienen y tenemos que estar preparados”, sostiene Rafael.



La preocupación aumenta ante el aval del Distrito de permitir eventos masivos y sitios públicos con aforos del ciento por ciento.



Ya se vieron imágenes de aglomeraciones en la celebración de la fiesta de Halloween, sin contar con el partido de los seleccionados de Colombia y Paraguay, el próximo martes en el Metropolitano.

El partido de la salección Colombia con Paraguay en el Metropolitano será a reventar. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

“Tenemos que seguir vacunándonos, mantener las medidas de autocuidado y portar el carné de vacunado para ingreso a eventos masivos”, sostuvo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

Expecialistas piden más autocontrol

El director del departamento de ciencias de la salud de la Universidad del Norte, Hernando Baquero Latorre, recordó que esta es una enfermedad de la que se está aprendiendo, que no se ha ido y toca convivir con ella.

El doctor Hernando Baquero es el director del departamento de ciencias de la salud de la Universida del Norte en Barranquilla. Foto: Cortesía Uninorte

“El virus continua circulando entre nosotros y hay un grupo que no se ha vacunado”, dice para señalar que hay que colocar refuerzos en aquellas personas cuyo sistema inmune son ´perezosos’ y no reaccionan con la misma rapidez a la primeras dosis como otros pacientes.



El tema, explica Baquero, es que no hay tiempo para estar realizando esas pruebas; por eso, es importantes que todos se vacunen, y de esta formar no se coloquen en riesgo a personas a que pese a estar inmunizadas sean vulnerables.



“Tenemos que evitar que más personas mueran y lo más seguro que tenemos para enfrentar al virus es la vacuna. Ya está demostrado científicamente”, subrayó.



Otro que recalcó en la importancia de la vacunación para contrarrestar los contagios del covid-19 fue el infectólogo Jesús Tapia, quien pidió a las autoridades locales mejorar los controles de bioseguridad en los sitios públicos, como transporte, centros comerciales y establecimientos comerciales.



Aprovechó también para recordarle a las EPS la importancia de aumentar la vacunación en los ancianos, en especial los que no se han podido inmunizar porque no pueden llegar hasta los sitios de vacunación.

La Secretaría de Salud de Barranquilla mantiene disponibles 75 puntos de aplicación de biológicos, distribuidos en las cinco localidades.



“Hacemos un llamado para la aplicación de las terceras dosis a mayores de 70 años, y a las primeras y segundas dosis en mujeres gestantes con más de 12 semanas de embarazo”, enfatizó Mendoza.



Lo cierto es que, así como el enfermero Rafael son muchos los barranquilleros que en estos momentos ni han mirado las cajas donde tiene guardadas luces o arreglos navideños que para esta época ya comienzan adornar las casas, y menos donde están los disfraces de carnaval. Tienen claro que la amenaza del covid-19 sigue rondando en las esquinas y que estando las cosas así, no hay ambiente para fiestas.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

