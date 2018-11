Tentáculos del Clan del Golfo tienen presencia en Barranquilla

Organizaciones criminales como el Clan del Golfo están financiando a bandas y pandillas delincuenciales locales para controlar la zona portuaria de Barranquilla y manejar, desde esta capital, el negocio del narcotráfico hacia el exterior.



Pese a ser una operación con un bajo perfil, ya hay señales que dan cuenta de su presencia, como lo muestran el descuartizamiento de personas, técnica criminal utilizada por los grandes carteles para enviar mensajes atemorizantes; y un crecimiento y fortalecimiento de las estructuras criminales locales.

Es la tesis de Luis Trejos, investigador del Departamento de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, y director del Centro de Pensamiento UNCaribe, desde donde se hace seguimiento a procesos de construcción de paz en la Costa, y a las dinámicas de la confrontación armada derivada del conflicto en este territorio.



Trejos es, quizás, uno de los barranquilleros más estudiosos del tema de la seguridad y el conflicto en esta parte del Caribe colombiano. Ha publicado varios libros, textos científicos y artículos periodísticos sobre la temática, por lo que se ha convertido en un referente académico y analista de varios medios de comunicación locales y nacionales.

En esta zona de la Costa no producimos coca; la que sale de aquí llega por tierra en camiones llenos de cebolla, papa, o cualquiera otra carga, a la zona del mercado en la madrugada

¿Es Barranquilla una ciudad segura?

Hay una situación compleja que las autoridades. A veces, no quieren leer por efectos de imagen de ciudad, pero yo sí porque soy profesor. Aquí hay presencia de bandas criminales organizadas. Dicen que son grupos locales, que están dedicados al microtráfico, o sea no son una amenaza. Tenemos la segunda tasa de homicidio más alta de Colombia. En Bogotá se mata menos que aquí, pero eso no es tema de debate local. Desde el 2011 hasta la fecha tenemos 24 descuartizamientos, y eso tampoco es un tema de debate.

¿Quiénes cometieron esos descuartizamientos?

El descuartizamiento no es una práctica de grupo de pandillas locales, eso viene de organizaciones mucho más grandes o sea, el crimen organizado, que ha transferido conocimiento, y dentro de esos conocimientos están estas muertes brutales.

¿Hay crimen organizado en la ciudad?

Sí, de organizaciones nacionales como el Clan del Golfo, que entraron a subcontratar a grupos locales desde Urabá.

El profesor e investigador Luis Trejo trabaj en la Universidad del Norte de Barranquilla. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿A qué tipo de delincuentes contratan?

Detectan un posible aliado en el territorio que puede ser una banda como fueron ‘Los Papalópez’, o ‘Los 40 Negritos’. Les dan armas taxi, motos, todo lo que necesiten para crecer y derrotar al competidor. También le dan nómina para que contraten gente.



¿Por qué no hacen presencia directa?

Aplican principios empresariales a la práctica criminal; es decir, ellos descubrieron que para el negocio, (exportación de cocaína) era muy malo llegar a implantar una estructura propia porque eso implicaba conocer el terreno, identificar a los aliados y competidores.



¿Cómo se traduce esto en negocio para esa organización?

Es un gana-gana, el grupo local deja de controlar cuatro cuadras y pasa a controlar 10 manzanas, esos son más finanzas, ya que hay más negocios susceptible de ser extorsionados. Así controla no solo la olla de vicio, extorsionan las tiendas, al que maneja el motocarro, todos les pagan. Pero el grupo nacional tiene un lugar de acopio y exportación de sus cosas, por esos es que los dos ganan.



¿Es Barranquilla una plataforma exportadora de droga?

De acopio y exportación, porque tienes el río y el mar Caribe. El río es fundamental porque hay unas cosas que se pueden hacer en lanchas rápidas. Pero hay ciertos destinos en los que solo llegas en buques, entonces vienen y los contaminan.



¿Cuál es la zona estratégica que está en pelea?

Si miras la dinámica del descuartizamiento en Barranquilla vas a encontrar un patrón que va desde Las Flores hasta el puente. Por eso las peleas por barrios como La Bendición de Dios y sectores son adyacentes. La calle 17, por ser una de las salidas al río Magdalena, donde están los puertos, y todo el corredor portuario. Es vital para la exportación de clorhidrato y para la importación de armas.



¿Cómo se mueve esa droga?

Nosotros en esta zona de la costa no producimos coca, la que sale de aquí llega por tierra en camiones llenos de cebolla, papa, o cualquiera otra carga, a la zona del mercado en la madrugada, cuando la institucionalidad no funciona. De allí lo trasladan ya en carros más pequeños y lo acopian en lugares más cercanos al punto de exportación.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla