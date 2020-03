Tenderos pagan cuota de hasta $20 mil por extorsiones en Barranquilla

La vida para muchos tenderos y propietarios de pequeños negocios en el centro y sur de Barranquilla no es fácil por estos días, en los que la zozobra y el miedo los acorrala. En estos sectores las extorsiones se desbordaron y ya cobraron la vida del primer comerciante.



Según el presidente de la Unión Nacional de Comerciantes, Orlando Jiménez, que agrupa a por lo menos 7.000 establecimientos comerciales, en el 2018 fueron heridos dos comerciantes, este año uno y el pasado lunes de Carnaval fue asesinado Gerardo Reyes Vega, un tendero con más de 30 años de trabajo en su negocio localizado en el barrio Chiquinquirá.



Las exigencias por parte de los delincuentes consiste en pedir una matrícula de 5 a 10 millones de pesos, a lo que posteriormente los extorsionados debían cancelar la suma de 20 a 50 mil pesos de manera semanal, con la fachada de recibir una supuesta seguridad a los establecimientos comerciales. “La gente siente miedo y por eso trata de negociar con estos delincuentes”, dijo Jiménez.

Las extorsiones comenzaron por las tiendas, panaderías, misceláneas y restaurantes de los barrios de San Roque, Chiquinquirá, y Rebolo, y luego se extendió a Las Nieves, San Isidro, Lucero, y San Felipe. “Los tenderos son los más vulnerables, abren a las 6 a.m. y cierran a las 10 p.m., además que son más fáciles de intimidar”, precisó Jiménez, quien aseguró que en el centro de la ciudad la situación de los comerciantes también es grave: “Esa es otra historia, aquí hasta los vendedores de naranja deben pagar cuota”, sostuvo.



Este martes los comerciantes se reunirán desde las 2:30 p.m. en la sede de Undeco, en el centro de Barranquilla, para denunciar ante las autoridades locales todos los casos de extorsión de los que son víctimas.

Estos son los panfletos que los delincuentes dejan en las tiendas para extorsionar a los comerciantes. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

El problema de las extorsiones contra los tenderos no es nuevo en Barranquilla. Ya en el 2013 se presentaron denuncias y queja de los afectados. El 97 por ciento de las tiendas de la ciudad cerró los negocios reclamando a las autoridades reacción. Lo que generó operativos especiales del Gaula de la Policía, que terminaron con la desarticulación de bandas y capturas de varios extorsionistas.



“Los tenderos respiraron un poco, pero nos confiamos y ese mal nunca se fue, ni será fácil desterrar”, sostiene el presidente de Undeco.

Así cobran las extorsiones

Los mensajes extorsivos llegaban en hojas de libreta, escritos a mano, en los que aparece el nombre de un comandante que se le identifica como José Guerra, de la banda Los Costeños.



“Intimidaban a las víctimas advirtiendo que aquel que no atendiera a sus pretensiones sería ajusticiado a punta de plomo”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Ricardo Alarcón.



En enero de este año la policía identificó a la banda denominada ‘Los de San Roque’, responsables de estas intimidaciones y extorsiones a los hoteles, restaurantes, papelerías, farmacias, vendedores ambulantes informales, trabajadoras sexuales, licoreras, bares, discotecas y billares.



Además de llegar a diferentes establecimientos con arma de fuego, y obligar a los tenderos a cancelar una cuota extorsiva a cambio de no atentar en contra de su vida y no causar daños materiales a los locales.

Primeras capturas

Entre los golpes que le ha dado la policía a estos extorsionistas se encuentra la captura de alias ‘JJ’, encargado de ordenar y coordinar el pago de las exigencias a los diferentes gremios mediante llamadas telefónicas.“Declaraban como objetivo a todo aquel que no cediera a sus amenazas, especialmente en los barrios San Roque, Chiquinquirá, Barrio Montes y Plaza De San Nicolás”, explicó el general Alarcón.

Esta fue la banda de delincuentes capturada por el grupo Gaula de la Policía el fin de semana psado. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

También fue capturado alias ‘Jasser’, quien sería el sicario de la organización, encargado de ejecutar los atentados con armas de fuego en contra los comerciantes. A este hombre se le atribuyen los hechos sucedidos el pasado mes de enero en dos ataques a tiendas del barrio San Roque.



Y el fin de semana pasado, bajo la dirección del director nacional del Gaula, el general Fernando Murillo, quien llegó a la ciudad, se desplegó un operativo de manera simultánea en diferentes sectores de Barranquilla, con el objetivo de golpear a estas bandas de extorsionistas.



En esta acción fueron capturados otros cuatro integrantes de esta estructura, entre los que se encuentran, alias ‘el sobrino’, quien según la Policía tenía la misión de entregar los panfletos, además de cobrar extorsiones al sector hotelero y moteles. También aparecen alias ‘Silvana’, ‘Geraldin’ y ‘El Mono’, encargados de reclamar el dinero producto de las extorsiones.

Más presencia del Gaula

Desde el pasado sábado por orden del general Murillo se encuentran patrullando los barrios afectados por la extorsión un grupo especial de agentes del Gaula.



Se trata de un grupo de 125 uniformados que tienen la misión de garantizar la tranquilidad y seguridad las 24 horas del día y siete días de la semana, de comerciantes y habitantes de los barrios Montes, Barranquillita, Rebolo, San Roque y Chiquinquirá.

El director nacional del Gaula, general Fernando Murillo y el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Ricardo Alarcón, en rueda de prensa. Foto: Prensa Policía Metropolitana.

Además la Policía en coordinación con la oficina de seguridad y convivencia de la Alcaldía realizan campaña puerta a puerta entregando volantes que llevan recomendaciones de seguridad, información de cómo prevenir la extorsión en los negocios y en caso de ser víctima como actuar.

También aparecen los números de los cuadrantes a que corresponde el establecimiento.



Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades, el accionar de esta autodenominada banda de Los Costeños sigue generando temor y zozobra entre los comerciantes barranquilleros.

Desde esta semana la Policía reforzó la presencia en diferentes sectores del centro de Barranquilla. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

Ayer en el mercado de Barranquilla hombres que se movilizaban en una moto, tiraron panfletos, en los que amenazaban de muerte a varios comerciantes de banano y plátano que no han pagado el costo de la extorsión. “Le hacemos el último llamado, porque la ideología de nuestra organización es darle de baja para hacer respetar la palabra”, señala en uno de sus apartes el panfleto, redactado en computador.



“Este es un trabajo largo, de generar confianza entre vecinos, comerciantes y autoridades”, sostiene el presidente de Undeco, Orlando Jiménez, quien solo confía en que las autoridades metan tras las rejas a las personas que están generando zozobra entre los tenderos.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Twitter: @leoher69