Elección de gerente de Telecaribe entró en la recta final

Luego de casi seis meses, esta semana el canal regional de televisión Telecaribe, parece que por fin definirá quien será su nuevo gerente.



De los 28 candidatos que se presentaron a la convocatoria para ocupar la gerencia del canal, seis llegaron hasta la final, ellos son: Mabel Moscote, Silvana Arbeláez, Harold Salazar, Luís Martín Castro, Geovanny Otálora y Omar Segura.



De estos seis, hoy se escogerán tres nombres. El próximo jueves la Junta Directiva del canal decidirá quien ocupará el cargo.



El nuevo timonel asumirá una empresa en donde la producción de programas pareciera que se convirtió en una mercancía para mover un carrusel de la contratación, que en pocos años enriqueció a varios contratistas y funcionarios del canal regional de televisión.

Necesitamos un hombre de televisión que conozca al canal,

Millonarios contratos repartidos a un selectivo grupo de particulares y todo un entramado de prácticas mañosas, para beneficiarlos con los jugosos recursos que entregó la Antv, muestran la realidad de un canal.



En la contratación de los últimos cuatro años, el dinero se quedó en manos de las productoras barranquilleras. Entre el 2016 y el 2019, el canal entregó poco más de 25.000 millones de pesos a siete empresas, seis de estas con sede en Barranquilla y una en Bogotá.



Lo preocupante es que todo ese dinero no ayudó a posicionar a Telecaribe en la región y, por el contrario, revivió un viejo mal que arrastra el canal: no logra conectarse con la región.

Este problema pareciera haberse agudizado en los últimos años, cuando el canal no encontró la brújula que le permitiera presentar la identidad y la cultura de la región, pese a que según el saliente gerente Juan Manuel Buelvas, quien estuvo seis años en el cargo, la producción creció en un 85%, considerada por esa administración como la mayor producción en la historia de Telecaribe.



Producción que se traduce en series de comedias, concursos, reality y documentales, que para expertos, exgerentes, televidentes, académicos, productores y trabajadores del mismo en no alcanzaron para acercar al canal con la audiencia pese a las millonarias inversiones que se hicieron.

El presidente del Sintratelecaribe, uno de los dos sindicatos del canal, Marco Cepeda Vengoechea, destaca entre las últimas producciones ‘Déjala morir’, pero asegura que no fue suficiente para conectar a la región.



“El dinero para producir, que mandó la Antv y que fue mucha plata, se quedó en tres o cuatro programadoras de Barranquilla, y las demás desaparecieron por falta de fomento”, dijo Édgar Rey Sinning, exgerente de Telecaribe.



José Jorge Dangond, el primer gerente que tuvo el canal, explica que la televisión pública llega donde los privados no llegan, por lo tanto enfatiza en que “su misión no es competir con ellos. Es integrar al país y a las regiones”.

Los retos de Telecaribe

Uno de los cuestionamientos permanentes que recibe junta directiva de Telecaribe, es que a los gobernadores pareciera no interesarles mucho lo que ocurre en el canal.



Elvia Mejía, quien hizo parte de la creación del canal, cuestiona la falta de presencia de los gobernadores en las juntas que se convocan todos los meses, para revisar cómo van y proyectar la empresa.



“Yo no sé en qué momento las juntas se convirtieron en un fortín de jefes de prensa y delegados. Por eso, los gobernadores deben priorizar al canal, el cuál es el único lazo de unión entre los departamentos que nos queda”, dijo en entrevista a Caracol Radio Barranquilla.



El comentario general, en el que coinciden muchos observadores, es que el canal no es atractivo para algunos mandatarios, es porque todo está centralizado en Barranquilla, y sienten que no tienen el manejo de entidad que pareciera ven muy distante de ser el medio para integrar el Caribe.



Pero esto no impide que algunos mandatarios hagan sus observaciones y recomendaciones al nuevo gerente.



El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, no comparte la forma de gerenciar el canal desde Barranquilla. “Le hace daño a la región, necesitamos un hombre de televisión que conozca al canal, que no nos prometa descentralización, sino que la haga posible”.



Caicedo recomienda al nuevo gerente que adapte el servicio de televisión pública a la nueva era de las multiplataforma y a la pospandemia, que recupere la audiencia y “el sentido de pertenencia perdido en estos años, a pesar de los altos presupuestos centralizados en unos pocos productores, lo que desacelera la industria televisiva”.

A su turno, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, ve el reto que tiene de adaptación a los nuevos tiempos, necesidades y consolidarse como una empresa con una oferta de servicios tecnológicos muy amplia.



"Diversificar su capacidad de ofrecer al mercado distintas soluciones. Y consolidarse como esa gran plataforma que nos ayude a hacer el mercadeo de nuestro territorio y que hable de nuestra visión y nuestras fortalezas productivas y culturales”, señala el mandatario.



El periodista Humberto Coronel, que estuvo como delegado de la Gobernación del Magdalena en la Junta de Telecaribe, sostiene que pese a la diversidad e inversión en los programas, predominan los contenidos que solo destacan a Barranquilla. “Falta mayor identidad regional y eso se logra con la participación de productoras en cada una de las capitales de la región Caribe”.



A su tuno Luis Trejos, un prestigioso docente-investigador, PhD en Estudios Americanos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, recuerda que Telecaribe está llamado a ser el medio a través del cual se exalten las experiencias positivas de construcción de paz que se vienen desarrollando en el Caribe colombiano después de la firma de la Paz con las Farc.



“Ese trabajo lo han venido realizando medios nacionales que por sus propias dinámicas no pueden conectarse a profundidad con las comunidades y hacerle seguimiento a esos procesos”, puntualiza Trejos, quien también espera que el canal se sintonice con la región.

